Πάτρα: Με επιτυχία η δράση καθαρισμού στην Πλαζ από εθελοντές ΦΩΤΟ

Με μεγάλη συμμετοχή φοιτητών και πολιτών ολοκληρώθηκε η δράση καθαρισμού στην παραλία Πλαζ στην Πάτρα, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Πανεπιστημίου Πατρών για την προστασία του περιβάλλοντος.

03 Μάι. 2026 13:12
Pelop News

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Μαΐου η εθελοντική δράση καθαρισμού στην παραλία Πλαζ Πατρών, με τη συμμετοχή φοιτητών, μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και πολιτών.

Η πρωτοβουλία εντάχθηκε στο πλαίσιο δράσεων του Πανεπιστήμιο Πατρών, με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και την προώθηση της βιωσιμότητας στην τοπική κοινωνία.

Συνεργασία φοιτητικών ομάδων και φορέων

Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τις φοιτητικές ομάδες Έθεξις και Project Κα.Πα., καθώς και τη Ναυταθλητική Ένωση Πατρών, οι οποίες συνέβαλαν ενεργά στην οργάνωση και την υλοποίηση του καθαρισμού.

Οι εθελοντές συγκεντρώθηκαν στο τέρμα της Πλαζ, που αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης της δράσης, και προχώρησαν στον καθαρισμό της ακτογραμμής.

Στόχος η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας ήταν:

  • ο καθαρισμός της παραλίας από απορρίμματα
  • η ευαισθητοποίηση φοιτητών και πολιτών σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας
  • η ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας
  • η προώθηση μιας πιο καθαρής και βιώσιμης πόλης

Η συμμετοχή ήταν ανοιχτή και ελεύθερη, με ιδιαίτερη έμφαση στην κινητοποίηση της φοιτητικής κοινότητας.

Μήνυμα υπευθυνότητας για το περιβάλλον

Η δράση ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον ρόλο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ως φορέων κοινωνικής προσφοράς, αλλά και τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ φοιτητών, φορέων και πολιτών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Με αντίστοιχες πρωτοβουλίες, το Πανεπιστήμιο Πατρών επιδιώκει να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση μιας πιο βιώσιμης και περιβαλλοντικά υπεύθυνης καθημερινότητας στην πόλη.

