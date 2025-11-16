Πάτρα: Με λαμπρότητα η επέτειος Αγιοκατατάξεως του Οσίου Γερβασίου – Πλήθος πιστών στο Ιερό Προσκύνημα Συχαινών

Με ιδιαίτερη κατάνυξη και συμμετοχή πλήθους πιστών τιμήθηκε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 στο Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Γερβασίου στα Συχαινά η επέτειος της Αγιοκατατάξεώς του, δύο χρόνια μετά την επίσημη αναγραφή του στις δέλτους των Αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας (16 Νοεμβρίου 2023).

Η Αγιοκατάταξη του Οσίου Γερβασίου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, κατόπιν εισηγήσεως του Παναγιωτάτου Πατριάρχη Βαρθολομαίου, αποτέλεσε για την τοπική Εκκλησία των Πατρών ιδιαίτερη πηγή χαράς και τιμής, καθώς ο τιμώμενος όσιος υπήρξε πνευματικός πατέρας, διδάσκαλος και αναμορφωτής της εκκλησιαστικής ζωής της πόλης. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη, προηγήθηκε πλήρης φάκελος για τη βιοτή και την πολιτεία του, που εκπονήθηκε από τον Μητροπολίτη Πατρών και εγκρίθηκε ομόφωνα από τα αρμόδια όργανα της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Οικουμενικού Θρόνου.

Από νωρίς το πρωί, εκατοντάδες πιστοί κατέκλυσαν τον χώρο όπου βρίσκεται ο τάφος και τα χαριτόβρυτα λείψανα του Οσίου, φυλασσόμενα στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, τον οποίο ο ίδιος ανήγειρε, μαζί με τις παιδικές κατασκηνώσεις που λειτουργούν μέχρι σήμερα.

Της Θείας Λειτουργίας προέστη ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος, συλλειτουργούντος του Μητροπολίτη Κινσάσας Θεοδοσίου. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας τελέστηκε η χειροτονία σε Πρεσβύτερο του Διακόνου Λεωνίδα Μελλίση, σε κλίμα συγκίνησης.

Στο κήρυγμά του, ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος αναφέρθηκε στον Άγιο Απόστολο και Ευαγγελιστή Ματθαίο και στη θεόπνευστη σύνταξη του Ευαγγελίου του. Παράλληλα, μίλησε για το ιεραποστολικό έργο του Οσίου Γερβασίου, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του στην πνευματική αναμόρφωση των Πατρών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην προσφορά του στον τομέα της νεότητας, σημειώνοντας ότι «στήριξε όλο του το έργο στα παιδιά και στη χριστιανική τους ανατροφή, βλέποντας σε αυτά το μέλλον της Εκκλησίας και της κοινωνίας».

Ο Σεβασμιώτατος κάλεσε τους πιστούς «να ακολουθούμε στα βήματα του Αγίου και να διατηρούμε στη ζωή μας την παρακαταθήκη της διδασκαλίας του», ενώ εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, την περί Αυτόν Σύνοδο, καθώς και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος για την Αγιοκατάταξη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μεγάλη πυρκαγιά του περασμένου καλοκαιριού στην Πάτρα, τονίζοντας ότι «διά πρεσβειών του Αγίου, το Προσκύνημα εσώθη θαυματουργικά», αφού οι φλόγες πέρασαν μέσα και πάνω από τον χώρο. Ευχαρίστησε θερμά τον Αρχιμ. Γερβάσιο Παρακεντέ, τους ιερείς και τα παιδιά που αγωνίστηκαν με κίνδυνο της ζωής τους για να αποτραπούν καταστροφές, «με τη χάρη του Θεού και την προστασία της Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής και του Οσίου Γερβασίου».

Η πανηγυρική ημέρα ολοκληρώθηκε σε κλίμα ευλάβειας και συγκίνησης, με τους πιστούς να τιμούν τον Άγιο που αποτελεί πηγαία πνευματική μορφή για την πόλη και την τοπική Εκκλησία των Πατρών.

