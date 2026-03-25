Πάτρα: Με λαμπρότητα η παρέλαση της 25ης Μαρτίου – Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο από drone του pelop.gr

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και έντονο εθνικό συμβολισμό πραγματοποιήθηκε η μεγάλη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση στην Πάτρα για τον εορτασμό της Επέτειος της 25ης Μαρτίου, κορυφώνοντας τις επετειακές εκδηλώσεις στην πόλη αλλά και σε ολόκληρη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε το κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα την οδό Αγίου Ανδρέου, παρακολουθώντας τη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση, στην οποία συμμετείχαν σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι και τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των πολιτών.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο από drone του pelop.gr με χειριστή τον Κώστα Βικάτο και ζήστε από ψηλά τη μεγαλειώδη εικόνα της παρέλασης