Πάτρα: Με λαμπρότητα η παρέλαση της 25ης Μαρτίου – Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο από drone του pelop.gr
Πλήθος κόσμου κατέκλυσε το κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα την οδό Αγίου Ανδρέου, παρακολουθώντας τη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση, στην οποία συμμετείχαν σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι και τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των πολιτών.
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και έντονο εθνικό συμβολισμό πραγματοποιήθηκε η μεγάλη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση στην Πάτρα για τον εορτασμό της Επέτειος της 25ης Μαρτίου, κορυφώνοντας τις επετειακές εκδηλώσεις στην πόλη αλλά και σε ολόκληρη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο από drone του pelop.gr με χειριστή τον Κώστα Βικάτο και ζήστε από ψηλά τη μεγαλειώδη εικόνα της παρέλασης
https://youtu.be/bZS8bcX8qYE
Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί με την ανάκρουση του εωθινού από τη Φιλαρμονική του Δήμου, ενώ ακολούθησαν η έπαρση της σημαίας στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα και η επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών.
Στις εκδηλώσεις το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Ιάσων Φωτήλας, ενώ παρόντες ήταν επίσης ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος και ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης.
Αντίστοιχες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, με την Περιφέρεια να τιμά την Ελληνική Επανάσταση του 1821 σε Πύργο και άλλες πόλεις, ενώ οι δράσεις στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου είχαν προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες.
Η σημερινή ημέρα αποτέλεσε για ακόμη μία φορά σημείο αναφοράς για τη συλλογική μνήμη και την ιστορική ταυτότητα, με την Πάτρα να αποδεικνύει ότι τιμά με σεβασμό και υπερηφάνεια την εθνική επέτειο.
