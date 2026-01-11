Πάτρα: Με λαμπρότητα και Δένδια ο εορτασμός του Οσιομάρτυρα Παύλου του Πατρέως στην Ευαγγελίστρια

Με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα εορτάστηκε την Κυριακή μετά τα Φώτα, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών, η ιερά και πάνσεπτη μνήμη του Οσιομάρτυρα Παύλου του Πατρέως, Ηγουμένου της εν Ραϊθώ Μονής, ο οποίος μαρτύρησε μαζί με 32 Πατέρες, όταν Σαρακηνοί εισέβαλαν στο μοναστήρι και τους κατέσφαξαν, περί τα τέλη του 3ου μ.Χ. αιώνα.

Το μαρτύριό τους διέσωσε ο Μοναχός Αμμώνιος και αποτελεί μία από τις συγκλονιστικές σελίδες της ιστορίας των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Ο Οσιομάρτυρας Παύλος συγκαταλέγεται στους δεκάδες Αγίους που ανέδειξε η Πάτρα ή έζησαν στην αποστολική πόλη, καθιστώντας την, όπως τονίστηκε, «μήτρα Αγίων».

Κατά την ομιλία του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος υπογράμμισε ότι η ευθύνη των πιστών δεν είναι μόνο να τιμούν τη μνήμη των Αγίων, αλλά και να μιμούνται τις αρετές, τη θυσία και την αγία πολιτεία τους, ώστε να οδηγούνται σε οδούς σωτηρίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον αείμνηστο Μητροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ευστάθιο Ευσταθόπουλο, Πατρέα, ο οποίος ανέδειξε και καθιέρωσε τη τιμή του Οσιομάρτυρα Παύλου. Ο μακαριστός Ιεράρχης εντόπισε τα στοιχεία για τη ζωή και το μαρτύριο του Αγίου το 1940, σε παλαιό βιβλίο στην Κεφαλονιά, όταν υπηρετούσε εκεί ως καθηγητής. Από το 1947 ξεκίνησε επίσημα η τιμή του Αγίου, ενώ το 1952 ιστορήθηκε η ιερά εικόνα του, που φυλάσσεται έως σήμερα στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας.

Την επιμέλεια της εορτής έχει κάθε χρόνο η οικογένεια του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Μπαρούση, ενώ κατά την ημέρα της εορτής τελούνται ιερά μνημόσυνα υπέρ αναπαύσεως τόσο του μακαριστού Μητροπολίτη Ευσταθίου όσο και των προκατόχων Αρχιερέων της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε επίσης στους Πατρινούς Ιεράρχες που διακρίθηκαν στην ιστορία, επισημαίνοντας ότι τρεις εξ αυτών κατέστησαν Εθνομάρτυρες (Νεόφυτος, Γερμανός Α’, Παρθένιος Δ’), ενώ ξεχωριστή μνεία έγινε στον Παλαιών Πατρών Γερμανό, τον Εθνεγέρτη της Επανάστασης του 1821. Υπενθύμισε ακόμη ότι δύο Ιεράρχες των Πατρών ανήλθαν στον Πατριαρχικό Θρόνο (Τιμόθεος Β’ Μαρμαρινός και Γαβριήλ Δ’) και δύο στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο Αθηνών (Μισαήλ Αποστολίδης και Θεόκλητος Παναγιωτόπουλος).

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε μεγάλες μορφές της Εκκλησίας, όπως ο Ιερόθεος Μητρόπουλος, ο Παναγιώτης Τρεμπέλας και ο π. Ευσέβιος Ματθιόπουλος, καθώς και στον άμεσο προκάτοχο του Σεβασμιωτάτου, μακαριστό Μητροπολίτη Νικόδημο Βαλληνδρά, που ποιμανε την Πάτρα επί 30 έτη.

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό εκκλησιάστηκε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Δένδιας, τον οποίο υποδέχθηκε και καλωσόρισε θερμά ο Μητροπολίτης Πατρών, ευχόμενος καλή δύναμη στο έργο του. Ως ενθύμιο, του προσέφερε ιερά εικόνα με παράσταση της Σταύρωσης του Αποστόλου Ανδρέου.

