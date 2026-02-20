Πάτρα: Με τι καιρό θα παρελάσουμε το Σαββατοκύριακο, οι προβλέψεις για την Καθαρά Δευτέρα

Πρόγνωση καιρού για το Σαββατοκύριακο και την Καθαρά Δευτέρα. Η πρόγνωση για την Πάτρα, όπου κορυφώνονται οι εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

20 Φεβ. 2026 10:53
Ένα βαρομετρικό χαμηλό δημιουργεί «μέτωπο» καταιγίδων που θα επηρεάσει τον καιρό τις επόμενες ώρες, χωρίς όμως να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης. Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να κρατήσουν 3–6 ώρες στις περισσότερες περιοχές πριν αρχίσει σταδιακή εξασθένηση.

Σάββατο: Άστατος καιρός με καταιγίδες

Το Σάββατο η χώρα θα χωριστεί σε δύο ζώνες:

  • Από την οροσειρά της Πίνδου και ανατολικότερα, οι περιοχές θα αντιμετωπίσουν έντονα άστατες καιρικές συνθήκες με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

  • Στα δυτικά και βόρεια τμήματα, ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, αν και οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα 7–8 μποφόρ, προκαλώντας πτώση θερμοκρασίας.

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και ενδεχομένως σε χαμηλότερο υψόμετρο στα κεντρικά και βορειοανατολικά ηπειρωτικά.

Ειδικά στην Πάτρα, που το Σαββατοκύριακο κορυφώνονται οι εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 προβλέπεται το Σάββατο συνεφιασμένος καιρός με μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών προς το βράδυ. Η θερμοκρασία από 9-10 °C έως 14-15 °C, με μικρή πτώση σε σχέση με σήμερα.

Κυριακή: Βελτίωση αλλά με κρύο

Την Κυριακή, τα έντονα φαινόμενα περιορίζονται, κυρίως στα ανατολικά και νότια. Παρά τη βελτίωση, θα επικρατεί αρκετό κρύο, με θερμοκρασίες που δεν θα ξεπερνούν τους 12 βαθμούς Κελσίου.

Οι περιοχές που θα δουν βροχές περιλαμβάνουν την ανατολική και νότια Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Αττικοβοιωτία, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη.

Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στην Πάτρα δεν αναμένεται να επηρεαστούν. Ο καιρός αναμένεται βελτιωμένος με ανοίγματα στον ουρανό και ηλιοφάνεια τις περισσότερες ώρες. Η θερμοκρασία έως 14 °C, ενώ οι συνθήκες θα είναι πιο ξηρές.

Καθαρά Δευτέρα: Ευνοϊκός καιρός για χαρταετούς

Την Καθαρά Δευτέρα, οι άνεμοι θα είναι κυρίως βορειοδυτικοί με ένταση κοντά στα 4 μποφόρ στις περισσότερες περιοχές, κατάλληλοι για το πέταγμα του χαρταετού.

Στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο, οι άνεμοι θα ενισχυθούν, ενώ στη Λήμνο, στην Κρήτη, στα νότια τμήματα και στο Καρπάθιο θα φτάσουν μέχρι και τα 7 μποφόρ. Γενικά, ο καιρός θα είναι ήπιος και βελτιωμένος, επιτρέποντας ασφαλείς υπαίθριες δραστηριότητες.

