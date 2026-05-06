Πάτρα: Με το Enodia Ensemble έπεσε η αυλαία για τις «Δευτέρες στο Ωδείο…»

Με μια συναυλία που κινήθηκε ανάμεσα στον αυτοσχεδιασμό, τη σύγχρονη μουσική έκφραση και τη διακαλλιτεχνική συνάντηση, ολοκληρώθηκε στην Πάτρα ο κύκλος «Δευτέρες στο Ωδείο…». Το Enodia Ensemble έκλεισε τη φετινή ενότητα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών με την παράσταση «Five Rings», στον χώρο Τεχνών «Κράμα».

06 Μάι. 2026 11:25
Pelop News

Με τη συναυλία του Enodia Ensemble με τίτλο «Five Rings» ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 4 Μαΐου ο κύκλος εκδηλώσεων «Δευτέρες στο Ωδείο…», που διοργάνωσε το Δημοτικό Ωδείο Πατρών. Η τελευταία συνάντηση της ενότητας φιλοξενήθηκε στον χώρο Τεχνών «Κράμα», στην οδό Ευμήλου 6, κλείνοντας με έναν ιδιαίτερο μουσικό τρόπο τη φετινή διαδρομή του θεσμού.

Στη σκηνή βρέθηκαν ο κλαρινετίστας Σταμάτης Δελλαπόρτας, ο συνθέτης και κιθαρίστας Θανάσης Κουμεντέρης και ο Γιάννης Νοταράς στα ντραμς και τα κρουστά. Οι τρεις μουσικοί παρουσίασαν ένα έργο που κινήθηκε ανάμεσα στη σύνθεση και τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, φέρνοντας σε διάλογο την παράδοση με τη σύγχρονη έκφραση, αλλά και τον ήχο με τη σιωπή.

Η μουσική πρόταση του συνόλου άντλησε έμπνευση από τη φιλοσοφία του Ιάπωνα ξιφομάχου Μιγιαμότο Μουσάσι, όπως αυτή αποτυπώνεται στο γνωστό έργο του «Το Βιβλίο των Πέντε Κύκλων». Μέσα από αυτή την αφετηρία, ο κόσμος προσεγγίστηκε μέσω πέντε στοιχειακών καταστάσεων — Γη, Νερό, Φωτιά, Άνεμος και Κενό — όχι ως ακίνητες και αυστηρά ορισμένες έννοιες, αλλά ως διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Σε αυτή τη λογική, η συναυλία επιχείρησε να αναδείξει χώρους εσωτερικής και ηχητικής μεταμόρφωσης, όπου ο ήχος γεννιέται, εξελίσσεται και σταδιακά σβήνει. Ο αυτοσχεδιασμός λειτούργησε ως βασικό μέσο έκφρασης αυτής της μουσικής διαδρομής, επιτρέποντας στα επιμέρους στοιχεία να αναπτυχθούν οργανικά και να αποκτήσουν σκηνική υπόσταση μέσα από τη ζωντανή εκτέλεση.

Στο πλαίσιο αυτής της ανοιχτής δημιουργικής διαδικασίας και της σύνδεσης της μουσικής με άλλες μορφές τέχνης, το Enodia Ensemble συνεργάστηκε και με τον εικονογράφο Νίκο Μπράτο, ενισχύοντας τον διακαλλιτεχνικό χαρακτήρα της παρουσίασης.

Με αυτή τη συναυλία έκλεισε η ενότητα «Δευτέρες στο Ωδείο…», η οποία για ακόμη μία χρονιά έδωσε χώρο σε προτάσεις με καλλιτεχνική ταυτότητα και διαφορετικές μουσικές αναγνώσεις, ενισχύοντας τη σύνδεση του Δημοτικού Ωδείου Πατρών με τη σύγχρονη δημιουργία και τον πειραματισμό.

