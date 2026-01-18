Πάτρα: Με το «καλημέρα» του Καρναβαλιού, σύλληψη για δυνατή μουσική

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αστυνομικοί του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, στο πλαίσιο ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς φέρεται να λειτουργούσε το κατάστημά του ως ιδιοκτήτης, έχοντας θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική σε ένταση που είχε ως αποτέλεσμα τη διατάραξη της κοινής ησυχίας των περιοίκων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, ενώ το περιστατικό εντάσσεται στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούνται σε κέντρα διασκέδασης, μπαρ και συναφή καταστήματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



