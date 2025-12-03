Πάτρα: Με υψηλή συμμετοχή συνεχίζεται η 48ωρη απεργία των ταξί – Κομβόι διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης

03 Δεκ. 2025 14:00
Pelop News

Οι ιδιοκτήτες ταξί στην Πάτρα, συμμετέχουν και σήμερα στην 48ωρη απεργία που έχει προκηρυχτεί ο Πανελλήνιος Σύλλογος και λήγει αύριο Πέμπτη, ξημερώματα.

Οι ιδιοκτήτες των ταξί της Πάτρας χθες το πρωί πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας με αυτοκινητοπομπή διασχίζοντας κεντρικούς δρόμους της πόλης θέλοντας να στείλουν μήνυμα σε όλους τους πολίτες.

Η πομπή ξεκίνησε από το Παμπελοποννησιακό στάδιο και διασχίζοντας τη Γούναρη, έφτασαν μέχρι τα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη Νέα Εθνική οδό, με την συμμετοχή να είναι πολύ μεγάλη, ενδεικτικό της αγανάκτησης που υπάρχει στον κλάδο.

Στα γραφεία της Αποκεντρωμένης, αντιπροσωπεία από το ΔΣ του Σωματείου «Αγιος Χριστόφορος» συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα Δημήτρη Κατσαρό στον οποίο παρέδωσε ψήφισμα με τα αιτήματα του κλάδου.

Χαρτιά που έγραφαν ΑΠΕΡΓΙΑ στο παρμπρίζ είχαν πολλά ΙΧ

Ο πρόεδρος του Σωματείου, Γιώργος Σίδερης, τόνισε: «Κάναμε πορεία στο κέντρο της πόλης και καταλήξαμε στην Αποκεντρωμένη, όπου παραδώσαμε ψήφισμα στον κ. Κατσαρό.  Ο γενικός μάς ενημέρωσε ότι θα παραθέσει το ψήφισμα στα αρμόδια γραφεία και θα μας απαντήσει. Οπως βλέπετε η συμμετοχή των ιδιοκτήτων στην απεργία ήταν στο 100% και αυτό δείχνει ότι έχουμε δίκιο».

Επιγραμματικά, τα αιτήματά του κλάδου είναι τα εξής:

•Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2030.

•Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές εφαρμογές.

•Αμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου από ΕΙΧ.

•Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

*Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

Σήμερα είναι η 2η μέρα της απεργίας και δεν θα κυκλοφορήσουν τα ταξί στην Πάτρα.

Θυμίζουμε ότι, όπως έχουν δηλώσει οι ιδιόκτητες ταξί, αν δεν υλοποιηθούν τα αιτήματα από την κυβέρνηση, μετά τις εορτές θα υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

