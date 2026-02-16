Πάτρα: Μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικών ΗΠΑ ο Πανεπιστημιακός Μιχαήλ Φαρδής

Σημαντική διάκριση για τον ακαδημαϊκό Μιχαήλ Φαρδή και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Πάτρα: Μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικών ΗΠΑ ο Πανεπιστημιακός Μιχαήλ Φαρδής
16 Φεβ. 2026 10:27
Pelop News

Με χαρά το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοινώνει ότι ο Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου, Μιχαήλ Φαρδής, είναι ένα από τα 28 διεθνή μέλη της Ακαδημίας Μηχανικών των ΗΠΑ (National Academy of Engineering) που εξελέγησαν το 2026.

Ο κ. Φαρδής εξελέγη για την προσφορά του στην προσομοίωση και ανάλυση κατασκευών από σκυρόδεμα και για τη συμβολή του στην ανάπτυξη διεθνών Αντισεισμικών Κανονισμών.

Η εκλογή στην Ακαδημία Μηχανικών των ΗΠΑ είναι από τις υψηλότερες διακρίσεις διεθνώς σε μηχανικούς για την προσφορά τους στην έρευνα, την πράξη ή την εκπαίδευση. Μόνον δύο καθηγητές Ελληνικών Πανεπιστημίων έχουν μέχρι σήμερα εκλεγεί ως διεθνή μέλη στην Ακαδημία Μηχανικών των ΗΠΑ, και οι δύο από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συγχαίρει τον κ. Φαρδή και του εύχεται συνέχιση του δημιουργικού του έργου προς όφελος του Πανεπιστημίου και της χώρας.

H ανακοίνωση της ΝΑΕ για την εκλογή: www.nae.edu/345149/NAENewClass2026

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:02 Έκτακτο δελτίο καιρού: Έρχεται νέα επιδείνωση με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
12:00 Αιγιάλεια: Η θάλασσα φούσκωσε και βγήκε στη στεριά – Σε διαρκή επιφυλακή η Πολιτική Προστασία του Δήμου
11:57 Δένδιας: Κίνητρα για νέους στις Ένοπλες Δυνάμεις και σχέδιο «Ασπίδα του Αχιλλέα» για τη νέα άμυνα
11:55 Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τον ΝΟΠ, ο νέος όμιλος
11:51 Υπογράφηκαν οι συμφωνίες Ελλάδας–Chevron και HELLENIQ ENERGY για υδρογονάνθρακες σε Κρήτη και Πελοπόννησο
11:45 Απόλλων: Έμπλεξε για την εξάδα, κοιτάζει Ηλυσιακό
11:38 Ορχομενός: Καταγγελία για βιασμό 16χρονης – Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και οι γονείς τους
11:31 Vitafree: Διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του εργοστασίου στα Τρίκαλα – Σύνδεση με τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» και τις εξελίξεις μετά την έκρηξη
11:30 Πρωτογενές πλεόνασμα 3,51 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο: Υπέρβαση του στόχου
11:29 Πήρε εξιτήριο ο Γιώργος Μαζωνάκης
11:22 Δημοσκόπηση GPO: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ με διψήφια διαφορά – Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, χαμηλά ο ΣΥΡΙΖΑ
11:21 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο Γενικός Δείκτης χάνει τις 2.300 μονάδες μετά το sell-off της Παρασκευής
11:20 Τι αποκάλυψε η Χάλι Μπέρι για την ηλικία της
11:15 ΑΣΕΠ: 510 προσλήψεις σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, πού θα ανοίξουν
11:15 Χειροπέδες στον πρόεδρο του Ιωνικού!
11:12 Νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας η παραγωγός της «Τεχεράνης» Ντάνα Έντεν – Στο «μικροσκόπιο» τα αίτια θανάτου
11:08 Ουκρανία: Σάλος με πρώην Υπουργό, είναι ύποπτος για διαφθορά
11:05 «Κατέβηκαν» από τη δημοπρασία οι φωτογραφίες της Καισαριανής – Στο τραπέζι η αγορά τους από ελληνικούς φορείς
11:03 Τέλος τα μισόλογα: Η παραπολιτική υπονόμευση τελειώνει εδώ, ξεκινά η καθαρή παράταξη μάχης
11:01 Πάτρα: Κοπή πίτας και βραβεύσεις από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ