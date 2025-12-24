Πάτρα: Μια νότα Χριστουγέννων στο μπλόκο της Εγλυκάδας με τα κάλαντα από τη Δημοτική Μουσική ΦΩΤΟ

Γιορτινές μελωδίες ακούστηκαν το βράδυ της Τρίτης στο αγροτικό μπλόκο της Εγλυκάδας, όπου η Δημοτική Μουσική Πατρών έψαλλε τα πρώτα κάλαντα των Χριστουγέννων, μεταφέροντας μήνυμα στήριξης στους αγρότες.

24 Δεκ. 2025 11:09
Pelop News

Τα πρώτα κάλαντα των Χριστουγέννων ακούστηκαν το βράδυ της Τρίτης, προπαραμονή των εορτών, στο αγροτικό μπλόκο της Εγλυκάδας, με τη Δημοτική Μουσική του Δήμος Πατρέων να δίνει έναν διαφορετικό, γιορτινό τόνο στην κινητοποίηση των αγροτών.

Οι μουσικοί βρέθηκαν στον κόμβο της Εγλυκάδας και έψαλαν χριστουγεννιάτικα κάλαντα και άλλες γιορτινές μελωδίες, με τους αγρότες να τους υποδέχονται με ενθουσιασμό, μέσα σε κλίμα συγκίνησης και θερμής ανταπόκρισης.

Στο μπλόκο βρέθηκε και η Αντιδήμαρχος Αναστασία Τογιοπούλου, η οποία μετέφερε τις ευχές της Δημοτικής Αρχής για καλές γιορτές, με υγεία και δύναμη, τονίζοντας για ακόμη μία φορά ότι ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος και αξίζει στήριξη.

Η παρουσία της Δημοτικής Μουσικής και της Αντιδημάρχου έδωσε έναν συμβολικό χαρακτήρα στη βραδιά, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης προς τους αγρότες που παραμένουν στο μπλόκο της Εγλυκάδας, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

11:09 Πάτρα: Μια νότα Χριστουγέννων στο μπλόκο της Εγλυκάδας με τα κάλαντα από τη Δημοτική Μουσική ΦΩΤΟ
