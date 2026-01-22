Πάτρα: Μικρή παράταση στον διαγωνισμό για την Μαρίνα Mega Yacht του ΟΛΠΑ

Μικρή παράταση στο διαγωνισμό ανάθεσης για την αναβάθμιση της Μαρίνας Mega Yacht του ΟΛΠΑ στην Πάτρα, έδωσε το Υπερταμείο. Η καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται από τις 21 Ιανουαρίου στις 2 Φεβρουαρίου 2026, εξέλιξη που αποδίδεται από πηγές του Υπερταμείπου αποκλειστικά σε τεχνικούς λόγους.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η απόφαση ελήφθη προκειμένου να δοθεί πρόσθετος χρόνος στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την ολοκλήρωση των τεχνικών και διοικητικών τους φακέλων, χωρίς να μεταβάλλεται ο πυρήνας του διαγωνισμού ή οι βασικοί όροι συμμετοχής. Η παράταση κρίνεται περιορισμένης διάρκειας και δεν επηρεάζει ούτε τον ανταγωνισμό ούτε το συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, το οποίο παραμένει αμετάβλητο.

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επιλογή αναδόχου για το έργο «Αναβάθμιση Τουριστικού Λιμένα / Patradise Mega Yacht Marina», με Αναθέτοντα Φορέα τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών Α.Ε. και Διενεργούσα Αρχή την ΕΕΣΥΠ Α.Ε. μέσω της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Στο πλαίσιο της ίδιας τροποποίησης προσαρμόστηκαν και επιμέρους προθεσμίες, όπως αυτές που αφορούν τις επιτόπιες επισκέψεις, τα αιτήματα διευκρινίσεων και την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών.

Ωστόσο, όπως τονίζεται από αρμόδιες πηγές, ο χαρακτήρας της αλλαγής είναι καθαρά διαδικαστικός, με βασικό στόχο τη διασφάλιση της ομαλής εξέλιξης του διαγωνισμού για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τον λιμένα και την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

Το έργο προϋπολογισμού 12,3 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU και ιδιωτική συμμετοχή του ΟΛΠΑ. Αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού με σκοπό την αναβάθμιση των υποδομών του τουριστικού λιμένα Πατρών, καθώς και στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου και καινοτόμου συστήματος διαχείρισης του λιμένα.

Το σύστημα θα βασίζεται σε σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας και θα υποστηρίζει διασυνδέσεις με Internet of Things (IoT) συσκευές, με στόχο την αποδοτικότερη διαχείριση του τουριστικού λιμένα. Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της τουριστικού λιμένα, ενσωματώνοντας πρακτικές που μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα και βελτιώνουν την οικονομική του αποδοτικότητα. Η ολοκλήρωση του Έργου θα προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο στους διαχειριστές του τουριστικού λιμένα όσο και στους χρήστες – επισκέπτες.

Στόχος του έργου είναι η βελτιστοποίηση της λειτουργίας, η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και εξυπηρέτησης και η προώθηση της βιώσιμης και “έξυπνης” διαχείρισης της λιμενικής υποδομής.

