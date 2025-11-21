Πάτρα: Μικροί μαθητές ένωσαν φωνές ελπίδας στη φιλανθρωπική συναυλία για τις πυρόπληκτες περιοχές

Το Δημοτικό Σχολείο Καμινίων συμμετείχε στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία του Πανεπιστημίου Πατρών, στέλνοντας μήνυμα αναγέννησης για τις περιοχές που επλήγησαν από τη φωτιά της 12ης Αυγούστου. Οι μαθητές, μέσα από τραγούδι και αφήγηση, μίλησαν για δύναμη, ελπίδα και την επιστροφή της ζωής.

Πάτρα: Μικροί μαθητές ένωσαν φωνές ελπίδας στη φιλανθρωπική συναυλία για τις πυρόπληκτες περιοχές
21 Νοέ. 2025 11:58
Pelop News

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και δυναμισμό, το Δημοτικό Σχολείο Καμινίων βρέθηκε το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, μια εκδήλωση αφιερωμένη στη στήριξη των πυρόπληκτων περιοχών από τη μεγάλη φωτιά του Αυγούστου. Οι μαθητές ανέβηκαν στη σκηνή με τραγούδι και λόγο, καταθέτοντας ένα μήνυμα αναγέννησης που αγκάλιασε όλο το ακροατήριο.

Το σχολείο συμμετείχε στη φιλανθρωπική συναυλία που διοργανώθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση των περιοχών που επλήγησαν από τη φωτιά της 12ης Αυγούστου. Η εκδήλωση είχε έντονο παλμό, καθώς στη σκηνή ανέβηκαν μερικές από τις γνωστότερες χορωδίες της Πάτρας, όπως η Πολυφωνική, οι Belcantes–Belles, οι «Ροές» του παραδοσιακού τραγουδιού και η παιδική χορωδία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αχαΐας. Ξεχωριστό τόνο έδωσε η σπουδαία σοπράνο και εκπαιδευτικός Έλενα Σουρμελή με τη συμμετοχή της πιανίστα Έλενα Φέντκο.

Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Καμινίων παρουσίασαν ένα πρωτότυπο τραγούδι και μικρές διηγήσεις, μεταφέροντας το μήνυμα της αναγέννησης της φύσης αλλά και των ανθρώπων μετά τις καταστροφικές συνέπειες της πυρκαγιάς. «Απ’ τη στάχτη γεννιέται το αύριο, μια ελπίδα, ένα φως λαμπερό…» ήταν ο στίχος που σφράγισε το κοινό, με τους μικρούς μαθητές να υπενθυμίζουν πως η ελπίδα δεν χάνεται.

Από τη σκηνή πέρασαν εικόνες, μουσικές και συναισθήματα που αποτύπωσαν τον πόνο, αλλά και τη δύναμη των ανθρώπων να ξανασταθούν όρθιοι. Η εκδήλωση έγινε μια κοινή ανάσα, μια προσπάθεια να απωθηθεί ο φόβος και να αναδειχθεί η θέληση για ένα νέο ξεκίνημα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, Μαρία Γκοβίλα, Άγγελο Γκουντάνη και Γιώργο Σαραντούδη, οι οποίοι συνέθεσαν το πρωτότυπο τραγούδι και επιμελήθηκαν την παρουσίαση των μαθητών. Θερμές ευχαριστίες εκφράστηκαν και προς τον διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Καμινίων, Νικόλαο Θεοδωρόπουλο, για τη σταθερή στήριξη και την καθοδήγησή του.

Οι μικροί μαθητές –οι «άγγελοι» της βραδιάς– απέσπασαν το πιο θερμό χειροκρότημα, μεταφέροντας την αγνότητα, την ειλικρίνεια και το καθαρό βλέμμα τους σε μια βραδιά που άφησε πίσω της εικόνες αισιοδοξίας και ανθρωπιάς.

