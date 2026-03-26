Πάτρα: Μήνυμα μνήμης και αυτοκριτικής από τον Μητροπολίτη για τους ήρωες του Γένους ΦΩΤΟ

Με αναφορές βαθιάς ιστορικής και πνευματικής σημασίας, ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος τέλεσε ιερά μνημόσυνα, σύμφωνα με το τυπικό του Αγίου Όρους, στον μεθέορτο Εσπερινό που πραγματοποιήθηκε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών. Η τελετή αφιερώθηκε στη μνήμη όλων εκείνων, κληρικών και λαϊκών, που κατά τα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς αγωνίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την πίστη, την πατρίδα και την ιστορική ταυτότητα του Γένους.

Στην ομιλία του, ο Σεβασμιώτατος έδωσε έμφαση στη μακρά πορεία αντίστασης που ξεκινά από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και φτάνει έως την Επανάσταση του 1821, υπενθυμίζοντας πως ο ξεσηκωμός δεν υπήρξε ένα στιγμιαίο γεγονός, αλλά η κορύφωση αλλεπάλληλων προσπαθειών και θυσιών. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και στα δραματικά γεγονότα που ακολούθησαν, όπως η Έξοδος του Μεσολογγίου, επισημαίνοντας πως όλοι εκείνοι που θυσιάστηκαν στήριξαν με το αίμα τους την ελευθερία που παραδόθηκε στις επόμενες γενιές ως ιερή κληρονομιά.

Ο Μητροπολίτης στάθηκε ιδιαίτερα στο πνευματικό και εθνικό υπόβαθρο του Αγώνα, σημειώνοντας πως οι αγωνιστές βρήκαν δύναμη τόσο στην πίστη όσο και στην αγάπη για την πατρίδα. Όπως υπογράμμισε, μέσα από αυτή την εσωτερική φλόγα κατάφεραν να αντισταθούν σε μια αυτοκρατορία και να χαράξουν μια πορεία που ξεπέρασε τα όρια του ελλαδικού χώρου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης σε μορφές της τοπικής εκκλησιαστικής και εθνικής ιστορίας, μνημονεύοντας τους εθνομάρτυρες αρχιερείς των Πατρών Νεόφυτο και Γερμανό Α’, αλλά και τον Μητροπολίτη Νεόφυτο, που πέθανε στην εξορία. Δεν παρέλειψε ακόμη να αναφερθεί στον ιερέα Γεώργιο, τον παπά της Παναγίας Αλεξιώτισσας, ο οποίος, όπως τόνισε, σφαγιάστηκε από τους Τούρκους ανήμερα των Βαΐων, στις 2 Απριλίου 1821, σε μια από τις πιο σκοτεινές σελίδες της τοπικής ιστορίας που προηγήθηκαν των μαζικών διώξεων και σφαγών Πατρινών.

Ξεχωριστή θέση στην ομιλία του είχε ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, τον οποίο χαρακτήρισε εμβληματική μορφή της εθνικής εξέγερσης, συνδέοντάς τον όχι μόνο με τη μνήμη της Επανάστασης αλλά και με το διαχρονικό αποτύπωμα που άφησε στην πόλη και στην εθνική συνείδηση. Παράλληλα, τίμησε όλους τους ανώνυμους και επώνυμους αγωνιστές, άνδρες και γυναίκες, προκρίτους και απλούς ανθρώπους, που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και πρόσφεραν τη ζωή τους για την ελευθερία.

Το πιο ηχηρό σημείο της παρέμβασής του, ωστόσο, ήταν η φράση ότι τους ήρωες του Γένους δεν αρκεί να τους τιμούμε, αλλά οφείλουμε και να τους ζητούμε συγγνώμη. Με αυτή τη διατύπωση, ο Μητροπολίτης έδωσε έναν τόνο αυτοκριτικής, λέγοντας ουσιαστικά ότι η σύγχρονη κοινωνία έχει πολλές φορές απομακρυνθεί από την ουσία των θυσιών εκείνων που έδωσαν τη ζωή τους. Όπως σημείωσε, η λήθη, η αλλοίωση της ιστορικής μνήμης, αλλά και οι μεταβολές στη γλώσσα και την παιδεία συνιστούν, κατά την εκτίμησή του, μορφές ασέβειας απέναντι σε αυτή την παρακαταθήκη.

Το μήνυμα αυτό συνδέθηκε με μια γενικότερη αγωνία για τη διατήρηση της ταυτότητας και της συνέχειας του τόπου, με τον Σεβασμιώτατο να εκφράζει την πίστη ότι οι αγωνιστές από τον ουρανό εξακολουθούν να πρεσβεύουν για τον λαό και την πατρίδα.

Συγκινησιακά φορτισμένο ήταν και το σκέλος των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκε την παραμονή της 25ης Μαρτίου στα Υψηλά Αλώνια, μπροστά στον ανδριάντα του Παλαιών Πατρών Γερμανού. Εκεί, παρουσία του Μητροπολίτη, των αρχών, μαθητών από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και πλήθους πολιτών, αποδόθηκε φόρος τιμής στον ιεράρχη που έχει ταυτιστεί όσο λίγοι με την εθνική αφύπνιση.

Η εικόνα του ανδριάντα, με το λάβαρο στο χέρι και το βλέμμα στραμμένο προς την ιστορία, λειτούργησε και φέτος ως σύμβολο μνήμης και συνέχειας για την Πάτρα, υπενθυμίζοντας ότι οι εθνικές επέτειοι δεν περιορίζονται στον εορτασμό, αλλά καλούν και σε αναστοχασμό γύρω από όσα παραλάβαμε και όσα οφείλουμε να διαφυλάξουμε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



