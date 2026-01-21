Πάτρα: Μητέρα ΑμεΑ προσέφυγε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο εναντίον του Δήμου για κατάσχεση

Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών κατέφυγε Πατρινή, η οποία είδε τον τραπεζικό της λογαριασμό να κατάσχεται από τον Δήμο Πατρέων για οφειλές που αφορούσαν παλαιές κλήσεις κυκλοφορίας των ετών 2007, 2008 και 2009. Το αρχικό ποσό της οφειλής ανερχόταν σε 308,86 ευρώ, όμως με προσαυξήσεις, τόκους και επιβαρύνσεις, το συνολικό ποσό που δεσμεύθηκε ανήλθε σε 926,58 ευρώ.

Η νέα υπόθεση, που αποκαλύπτει σήμερα η «Π», αποκτά ιδιαίτερο βάρος καθώς η κατάσχεση πραγματοποιήθηκε σε τραπεζικό λογαριασμό που περιλαμβάνει τη σύνταξη της αιτούσας, δημιουργώντας σοβαρό βιοποριστικό πρόβλημα για την ίδια και την οικογένειά της. Η γυναίκα φροντίζει παιδί με αναπηρία 82%, γεγονός που προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη κοινωνική διάσταση στην υπόθεση.

Στην προσφυγή της, η πολίτης υποστηρίζει ότι ουδέποτε έλαβε ατομική ειδοποίηση για τις επίμαχες οφειλές, παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία προβλέπει ότι η κοινοποίηση της ταμειακής βεβαίωσης στον οφειλέτη είναι απαραίτητη πριν από οποιαδήποτε ενέργεια είσπραξης. Η απουσία έγκαιρης και νόμιμης κοινοποίησης της ειδοποίησης, σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ (π.χ. 1864/2018, 1074/2017) που η ίδια επισημαίνει, καθιστά την κατάσχεση ακυρωτέα και συνιστά παραβίαση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος δικαστικής προστασίας.

Επιπλέον, μεγάλο μέρος του ποσού που δεσμεύθηκε αφορά τόκους που έχουν επιβληθεί σε παλιές, αμφισβητούμενες βεβαιώσεις, αυξάνοντας σημαντικά το βάρος της οφειλής. Το επίμαχο κατασχετήριο συντάχθηκε από την Εθνική Τράπεζα ως τρίτη και επιδόθηκε χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία ενημέρωσης της, όπως ισχυρίζεται. Η ίδια είχε ζητήσει από τον Δήμο αντίγραφο της βεβαίωσης με αίτησή της ήδη από τον Νοέμβριο του 2025, χωρίς να λάβει καμία απάντηση, ενώ υποστηρίζει επίσης ότι είναι λανθασμένος και διογκωμένος ο υπολογισμός του αρχικού χρέους.

Ο Δήμος Πατρέων, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι οι περισσότερες βεβαιώσεις ήταν νόμιμες και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Η υπόθεση έχει ορισθεί να εκδικαστεί τον προσεχή Μάρτιο στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών.

Πλέσσας στην «Π»: «Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν είναι εποπτεύουσα Αρχή»

Μετά τη χθεσινή αποκάλυψη της «Π» για τις παράνομες, όπως επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και τις μαζικές προσαυξήσεις που δεν στηρίζονται σε νόμιμη κοινοποίηση, ο Δήμος Πατρέων προβαίνει σε επίσημη δήλωση. Στην απάντησή του, ο αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσσς, υποστηρίζει ότι οι βεβαιώσεις των οφειλών πραγματοποιήθηκαν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και ότι έχουν ληφθεί μέτρα για τυχόν διορθώσεις, ενώ παράλληλα τονίζει τα νομικά όρια των αρμοδιοτήτων του Συνηγόρου.

Η απάντηση ως εξής:

«Από το αρχείο των Υπηρεσιών του Δήμου προκύπτει ότι για το υπ’όψη θέμα έχει απαντήσει η αρμόδια Υπηρεσία .

Για την περίπτωση αυτή προκύπτει από τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα, ότι η Υπηρεσία έχει απαντήσει περί της σωστής βεβαίωσης εντός της 3ετίας των 7 κλήσεων , αλλά και για διαγραφή από την Υπηρεσία άλλης μίας κλήσης που είχε βεβαιωθεί πέραν της αποσβεστικής προθεσμίας αυτής των 3 ετών , όπως έχει απαντήσει και για τις ειδοποιήσεις.

Για την Υπηρεσία ο Συνήγορος του Πολίτη δεν είναι εποπτεύουσα Αρχή ή δικαστική Αρχή για την υλοποίηση της απόφασής των από τους Οικονομικούς Υπαλλήλους , οι οποίοι είναι δημόσιοι υπόλογοι κατά νόμο και ενέχουν τον κίνδυνο καταλογισμού των οφειλόμενων ποσών.

Για το λόγο αυτόν με την απόφαση του δημοτικού μας συμβουλίου 4/27-01-2025 ζητούσαμε νομοθετική ρύθμιση από την κυβέρνηση προκειμένου πέραν των διαγραφών πάσης φύσεως οφειλών βεβαιωθέντων ή μη με συγκεκριμένα κριτήρια , να παύει η πειθαρχική δίωξη και ο καταλογισμός των ποσών για οφειλές άλλων προς τους αρμοδίους υπαλλήλους δημοσίους υπολόγους των δήμων, όπως αυτοί ορίζονται από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και τη σχετική νομοθεσία που όπως γνωρίζετε δεν έχει γίνει αποδεκτό από την κυβέρνηση».

