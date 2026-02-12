Πάτρα: Μητέρα μαθητή Ειδικού Σχολείου καταγγέλλει περιστατικό βίας από εκπαιδευτικό
Δικογραφία για υπόθεση φερόμενης σωματικής βλάβης σε βάρος μαθητή Ειδικού Σχολείου στην Πάτρα σχηματίστηκε έπειτα από καταγγελία μητέρας. Την υπόθεση εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές.
Καταγγελία στην Ασφάλεια Πατρών υπέβαλε μητέρα μαθητή που φοιτά σε Ειδικό Σχολείο της πόλης, καταγγέλλοντας περιστατικό βίας εντός του σχολικού χώρου.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η μητέρα υποστηρίζει ότι εκπαιδευτικός φέρεται να άρπαξε το παιδί της από το χέρι και να το χαστούκισε επανειλημμένα, προκαλώντας του σωματική βλάβη. Για το ίδιο περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος δεύτερης εκπαιδευτικού, η οποία φέρεται να ήταν παρούσα χωρίς να παρέμβει.
Η Ασφάλεια Πατρών πραγματοποιεί προανάκριση για τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ οι δύο εκπαιδευτικοί αναζητούνται από τις αρχές στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας.
