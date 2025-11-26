Πάτρα: Μυστικό δίκτυο διακίνησης κάνναβης – Πατέρας και γιος στο στόχαστρο για περίεργες κινήσεις

Ερευνά την υπόθεση το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πάτρας

Πάτρα: Μυστικό δίκτυο διακίνησης κάνναβης - Πατέρας και γιος στο στόχαστρο για περίεργες κινήσεις
26 Νοέ. 2025 12:00
Pelop News

Τα παρακλάδια ενός πιθανού δικτύου διακίνησης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, διερευνά το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, έπειτα από τις τελευταίες επιτυχίες της υπηρεσίας με τη σύλληψη καλλιεργητών και διακινητών, αλλά και την κατάσχεση πολλών κιλών της ναρκωτικής ουσίας.

Οι δύο τελευταίες υποθέσεις φαίνεται να συνδέονται άμεσα, καθώς οι συλληφθέντες έχουν συγγενική σχέση. Πρόκειται για πατέρα και γιο, με τον πρώτο να κατηγορείται για ποσότητα 13 κιλών κάνναβης που εντοπίστηκε σε αποθήκη του. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε χθες σε ανακριτή και εισαγγελέα, όπου αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους και χρηματική εγγύηση, καθώς υποστήριξε ότι δεν γνώριζε κάτι για τα ναρκωτικά. Προς υποστήριξή του, εμφανίστηκε στην Αστυνομία ο γιος του, που αναζητούνταν για την υπόθεση καλλιέργειας κάνναβης σε οίκημα στην περιοχή του Γλαύκου και ισχυρίστηκε ότι τα ναρκωτικά ήταν δικά του! Μάλιστα ο γιος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, από όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.

Πάτρα: Μυστικό δίκτυο διακίνησης κάνναβης - Πατέρας και γιος στο στόχαστρο για περίεργες κινήσεις

Ο γιος είναι ο ιδιοκτήτης του κτιρίου όπου γινόταν καλλιέργεια χασίς και για την οποία είχε συλληφθεί ένας Αλβανός ο οποίος φέρεται να έχει σχέση με τη νύχτα. Οι αστυνομικοί ερευνούν με προσοχή τα στοιχεία που έχουν συλλέξει καθώς, τα άτομα αυτά δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοιες υποθέσεις. Καλά πληροφορημένες πηγές, εκτιμούν ότι η εμπλοκή τους με την παραγωγή και διακίνηση των ναρκωτικών έχει ξεκινήσει τον τελευταίο χρόνο, ενώ η συμμετοχή του Αλβανού, που έχει σχέση με τη νύχτα της Πάτρας, οδηγεί τους αστυνομικούς να ερευνήσουν το ενδεχόμενο να είχαν απλώσει τα πλοκάμια τους και σε αυτόν τον τομέα.

Η Αστυνομία, στην πρώτη υπόθεση, με την καλλιέργεια της κάνναβης σε οικία, είχε εντοπίσει 90 δενδρύλλια κάνναβης σε πλήρη ανάπτυξη, τα οποία ήταν τοποθετημένα σε ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια, ενώ στον 35χρονο Αλβανό είχαν εντοπιστεί και δύο όπλα. Στην αποθήκη του άνδρα που συνελήφθη στην τελευταία περίπτωση και αφέθηκε ελεύθερος με όρους την εμφάνισή του κάθε πρώτη και 15 του μηνός στην Αστυνομία και 3.000€ εγγύηση, εντοπίστηκαν περίπου 13 κιλά κάνναβης και 8.000 ευρώ τα οποία κατασχέθηκαν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:06 Φρίκη: 20χρονος και ο σύντροφός του κατηγορούνται ότι ασελγούσαν στα ανίψια του, 2 και 4 χρόνων – Η καταγγελία της μητέρας των παιδιών
12:59 Νέες καταγγελίες από τον πρώην σύζυγο της δασκάλας στο Λουτράκι: «Είχα ζητήσει να πάει σε γιατρό – Κάτι δεν πάει καλά»
12:50 ΟΠΕΚΕΠΕ: Την ενοχή και των 14 για τις παράνομες επιδοτήσεις ζήτησε ο Εισαγγελέας – Παρών στο δικαστήριο μόνο ο γνωστός ηθοποιός
12:46 Γαλλία: Τέσσερις συλλήψεις για κατασκοπεία – Στο στόχαστρο οργάνωση με φιλορωσική δράση
12:41 Νέες λεπτομέρειες για την τραγωδία στη Ρόδο: Ακρωτηριασμός για τον 39χρονο, πατέρα δύο παιδιών – Θρήνος για τον 19χρονο ΕΠΟΠ
12:32 «Ζούσατε μέσα στα λούσα»: Η επίθεση Κωνσταντοπούλου στη Σεμερτζίδου άναψε φωτιές στην Εξεταστική
12:24 Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Τέσσερις νεκροί, παγιδευμένοι ένοικοι και αναβάθμιση συναγερμού σε επίπεδο 4
12:19 «Μαμά είσαι καλά;»: Το μήνυμα στο κινητό και οι απενεργοποιημένες κάμερες – Νέα δεδομένα για τη δολοφονία στη Σαλαμίνα
12:10 Μητσοτάκης: «Πρώτη φορά η χώρα αποκτά συνολική στρατηγική για το δημογραφικό» – Φοροελαφρύνσεις, στέγη και νέα μέτρα έως το 2026
12:04 Adel: Επικαιροποίηση από την ΕΜΥ – Ποιες περιοχές μπαίνουν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας
12:00 Πάτρα: Μυστικό δίκτυο διακίνησης κάνναβης – Πατέρας και γιος στο στόχαστρο για περίεργες κινήσεις
11:57 Ερωτήματα για την ασφάλεια της Αγίας Σοφίας μετά την είσοδο γερανών 45 τόνων – Βολές για τον τρόπο αποκατάστασης
11:52 Πήραν αυτοκίνητο για «δοκιμή» και εξαφανίστηκαν – Δικογραφία για τρία άτομα στη Θεσσαλονίκη
11:47 Σεμερτζίδου στην εξεταστική: Προθεσμία, απειλές, δάνεια 2,6 εκατ. ευρώ και η απολογία για τον σύντροφο και τα «τυχερά παιχνίδια»
11:43 Προθεσμία για την Παρασκευή ζήτησε η 46χρονη της Σαλαμίνας – Υπό ψυχολογική υποστήριξη στο Ναυτικό Νοσοκομείο ο σύζυγός της
11:38 Καταγγελίες ανηλίκων για σεξουαλική παρενόχληση από 47χρονο ιερέα στη Θεσσαλονίκη
11:35 Αρχισε η εγγραφή στο Μητρώο νέων του Δήμου Αιγιαλείας
11:33 Εργατικό δυστύχημα: Νεκρός 50χρονος αρχιτεχνίτης στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά
11:29 Πάτρα: Τραυματισμός 12χρονου από κροτίδα σε Γυμνάσιο
11:27 Τραγωδία σε πεδίο βολής στη Ρόδο: Νεκρός ένας 19χρονος στρατιώτης και ένας σοβαρά τραυματίας μετά από έκρηξη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ