Πάτρα: Μυστικό δίκτυο διακίνησης κάνναβης – Πατέρας και γιος στο στόχαστρο για περίεργες κινήσεις

Τα παρακλάδια ενός πιθανού δικτύου διακίνησης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, διερευνά το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, έπειτα από τις τελευταίες επιτυχίες της υπηρεσίας με τη σύλληψη καλλιεργητών και διακινητών, αλλά και την κατάσχεση πολλών κιλών της ναρκωτικής ουσίας.

Οι δύο τελευταίες υποθέσεις φαίνεται να συνδέονται άμεσα, καθώς οι συλληφθέντες έχουν συγγενική σχέση. Πρόκειται για πατέρα και γιο, με τον πρώτο να κατηγορείται για ποσότητα 13 κιλών κάνναβης που εντοπίστηκε σε αποθήκη του. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε χθες σε ανακριτή και εισαγγελέα, όπου αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους και χρηματική εγγύηση, καθώς υποστήριξε ότι δεν γνώριζε κάτι για τα ναρκωτικά. Προς υποστήριξή του, εμφανίστηκε στην Αστυνομία ο γιος του, που αναζητούνταν για την υπόθεση καλλιέργειας κάνναβης σε οίκημα στην περιοχή του Γλαύκου και ισχυρίστηκε ότι τα ναρκωτικά ήταν δικά του! Μάλιστα ο γιος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, από όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.

Ο γιος είναι ο ιδιοκτήτης του κτιρίου όπου γινόταν καλλιέργεια χασίς και για την οποία είχε συλληφθεί ένας Αλβανός ο οποίος φέρεται να έχει σχέση με τη νύχτα. Οι αστυνομικοί ερευνούν με προσοχή τα στοιχεία που έχουν συλλέξει καθώς, τα άτομα αυτά δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοιες υποθέσεις. Καλά πληροφορημένες πηγές, εκτιμούν ότι η εμπλοκή τους με την παραγωγή και διακίνηση των ναρκωτικών έχει ξεκινήσει τον τελευταίο χρόνο, ενώ η συμμετοχή του Αλβανού, που έχει σχέση με τη νύχτα της Πάτρας, οδηγεί τους αστυνομικούς να ερευνήσουν το ενδεχόμενο να είχαν απλώσει τα πλοκάμια τους και σε αυτόν τον τομέα.

Η Αστυνομία, στην πρώτη υπόθεση, με την καλλιέργεια της κάνναβης σε οικία, είχε εντοπίσει 90 δενδρύλλια κάνναβης σε πλήρη ανάπτυξη, τα οποία ήταν τοποθετημένα σε ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια, ενώ στον 35χρονο Αλβανό είχαν εντοπιστεί και δύο όπλα. Στην αποθήκη του άνδρα που συνελήφθη στην τελευταία περίπτωση και αφέθηκε ελεύθερος με όρους την εμφάνισή του κάθε πρώτη και 15 του μηνός στην Αστυνομία και 3.000€ εγγύηση, εντοπίστηκαν περίπου 13 κιλά κάνναβης και 8.000 ευρώ τα οποία κατασχέθηκαν.

