Πάτρα: Μυστήριο γύρω από τον 34χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη με πλαστές φοιτητικές κάρτες

34χρονος αλλοδαπός στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν πλαστά έγγραφα – Σε εξέλιξη η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

Πάτρα: Μυστήριο γύρω από τον 34χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη με πλαστές φοιτητικές κάρτες
31 Δεκ. 2025 13:20
Pelop News

Σε μία σύλληψη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο ελέγχων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη 34χρονος αλλοδαπός, παλαιστινιακής καταγωγής, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν πλαστές φοιτητικές κάρτες, καθώς και άλλα αντικείμενα που εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, όπου και σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του, ενώ η Αστυνομία διερευνά την προέλευση των πλαστών καρτών, καθώς και το ενδεχόμενο να συνδέονται με ευρύτερη παράνομη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 34χρονος δεν είναι φοιτητής, ωστόσο τα τελευταία χρόνια εντοπίζεται συστηματικά σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών, γεγονός που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις πανεπιστημιακές αρχές.

Οι αρχές εξετάζουν το προφίλ και τις συνθήκες διαβίωσής του, καθώς και το νομικό καθεστώς παραμονής του στη χώρα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει συγγενικά πρόσωπα στην Παλαιστίνη, καθώς και έναν αδελφό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πίσω από την υπόθεση υποκρύπτεται κάτι περισσότερο. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν προκύπτουν ενδείξεις οργανωμένης ή ευρύτερης εγκληματικής δραστηριότητας, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο.

