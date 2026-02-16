Πάτρα: Νέα παραίτηση Σοφιανόπουλου από τον Φαρμακευτικό – Ο νόμος και η σκιά του ασυμβίβαστου

Για δεύτερη φορά οδηγήθηκε σε παραίτηση ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας Ανδρέας Σοφιανόπουλος μετά τη νέα παρέμβαση που υπήρξε από την πλευρά του Τμήματος Υπηρεσιών Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Σοφιανόπουλος είχε επανεκλεγεί πρόεδρος κατά τις πρόσφατες εκλογές του Δεκεμβρίου. Την περασμένη Παρασκευή όμως με επιστολή του προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας γνωστοποιεί την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου δηλώντας την επιφύλαξή του για νομική προσφυγή.

Υπενθυμίζουμε ότι η Περιφέρεια είχε ζητήσει την παραίτησή του, κατά τη προηγούμενη εκλογή με την αιτιολογία ότι υπάρχει ασυμβίβαστο στο να είναι πρόεδρος και στον Φαρμακευτικό Σύλλογο και στον Φαρμακευτικό Συνεταιρισμό.

«Εμείς αυτό που κάνουμε είναι η εφαρμογή του νόμου. Δεν πρόκειται για δικές μας αποφάσεις. Παραπέμψαμε την υπόθεση στον νομικό μας σύμβουλο ο οποίος γνωμοδότησε σχετικά. Τα υπόλοιπα περί διώξεων κ.λπ. δεν μας αφορούν» περιορίστηκε να αναφέρει στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» η αντιπεριφερειάρχης Υγείας Αννα Μαστοράκου.

Από την πλευρά του ο κ. Σοφιανόπουλος σημειώνει ότι «ο πρόσφατος νόμος περί Φαρμακευτικών Συλλόγων, ο οποίος ψηφίστηκε μεταγενέστερά της διάταξης περί ασυμβίβαστου, δεν προβλέπει σε κανένα του σημείο ούτε ασυμβίβαστα μεταξύ προέδρου Φαρμακευτικού Συλλόγου και προέδρου Συνεταιρισμού, ούτε δίνει στην Περιφέρεια καμία αρμοδιότητα να επεμβαίνει σε τέτοια ζητήματα».

Μάλιστα με αυτό το σκεπτικό ο Σύλλογος είχε καταφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο όπως μας περιγράφει ο κ. Σοφιανόπουλος «εκτάκτως και με σύντμηση προθεσμιών μάς ειδοποίησε μετά από έναν χρόνο από την κατάθεση της προσφυγής τον περασμένο Νοέμβριο, ότι ενόψει των εκλογών του Συλλόγου μας, θα συντομεύσει τις διαδικασίες συζήτησης και έκδοσης της απόφασης, προκειμένου να μη υπάρχουν εκκρεμότητες».

Επίσης τονίζει ότι είχε σταλεί στην Περιφέρεια μετά το αποτέλεσμα των εκλογών και τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου συνοδευτικό έγγραφο το οποίο την ενημέρωνε ότι εκκρεμοδικεί στο ΣτΕ η αίτηση ακύρωσης της καθαίρεσής του με την έκκληση να μην προβεί σε καμία ενέργεια νέας καθαίρεσης, ώστε να διαταράξει την ηρεμία του Συλλόγου για δεύτερη φορά.

«Μέχρι προχθές, η Περιφέρεια σιωπηρά τηρούσε στάση αναμονής, οπότε ξαφνικά στις 10 του μήνα αποφασίζει να αναρωτηθεί για το παρόν προεδρείο του Συνεταιρισμού σε σχέση με το ασυμβίβαστο, όπως εγγράφως ρωτά τον Συνεταιρισμό, ενώ μπορούσε και μπορεί να γνωρίζει από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) τη σύνθεση του ΔΣ του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Αχαΐας και Νήσων (ΣΥΦΑΝΣΠΕ), η οποία παραμένει αναλλοίωτη, όπως είναι φυσικό, από το 2023 που διεξήχθησαν οι τελευταίες εκλογές» περιγράφει ο κ. Σοφιανόπουλος εκτιμώντας ότι δεν είναι τυχαία η σύμπτωση της αποστολής του εγγράφου της Περιφέρειας προς τον Συνεταιρισμό, την ημέρα που ανακοινώθηκε η απόφαση του ΔΣ μας για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) και η ταυτόχρονη άρνησή μου να αποστείλω τα ονόματα των συναδέλφων που δεν θέλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία, όχι στην οδό Αγαθημέρου, όπως παράτυπα ζητούσε το προεδρείο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, αλλά απευθείας στον ΕΟΠΥΥ, όπως ρητά προβλέπει η σύμβαση μεταξύ ΠΦΣ – ΕΟΠΥΥ».

Μετά από τις εξελίξεις αυτές, ο κ. Σοφιανόπουλος δηλώνει στους συναδέλφους του ότι «δεν θέλω να παρατείνω το ”σίριαλ” και επιδιώκοντας να διατηρήσω την ηρεμία στα εσωτερικά μας, αποφάσισα προσωρινά να παραιτηθώ, αναμένοντας την απόφαση του ΣτΕ και έχοντας την ελπίδα πως αυτό θα κρίνει με την απόφασή του το σύνολο των νομικών επιχειρημάτων που έχουμε προβάλει. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του τελικού αποτελέσματος, και ως απλό μέλος του ΔΣ θα εξακολουθήσω να υπερασπίζομαι τα συμφέροντά σας έως το τέλος τη συγκεκριμένης τριετίας και να βοηθάω το προεδρείο και το ΔΣ, προσωρινό ή μόνιμο, για το βέλτιστο των στόχων μας».

Καταλήγοντας, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα παραιτηθεί από την προεδρία του Συνεταιρισμού καθώς εκτιμά ότι η εκδίωξή του είναι αποτέλεσμα πιέσεων του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και «της κυβέρνησης για την περήφανη στάση του Συλλόγου μας απέναντι στο μοίρασμα των σελφ – τεστ και τη διενέργεια των ράπιντ κ.ά.».

