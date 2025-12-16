Πάτρα: Νεκρή 69χρονη γυναίκα στο σπίτι της στα Μποζαΐτικα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη γυναίκα φέρεται να βρήκε νεκρή η κόρη της, ενώ το άψυχο σώμα της εντοπίστηκε πεσμένο στις εσωτερικές σκάλες του σπιτιού.

Πάτρα: Νεκρή 69χρονη γυναίκα στο σπίτι της στα Μποζαΐτικα
16 Δεκ. 2025 16:15
Pelop News

Παγωμένη παραμένει η γειτονιά στην περιοχή των Μποζαϊτίκων στην Πάτρα, μετά την είδηση ότι 69χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο εσωτερικό της τριώροφης κατοικίας όπου διέμενε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη γυναίκα φέρεται να βρήκε νεκρή η κόρη της, ενώ το άψυχο σώμα της εντοπίστηκε πεσμένο στις εσωτερικές σκάλες του σπιτιού.

Στο σημείο ΕΚΑΒ και Αστυνομία

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο, επί της οδού Πανεπιστημίου, έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο της 69χρονης, ενώ ο χώρος αποκλείστηκε για τη διενέργεια ελέγχων.

Αναμονή για τα ευρήματα της σήμανσης

Παρότι τα πρώτα στοιχεία δεν δείχνουν εμπλοκή τρίτου προσώπου, οι αστυνομικές αρχές αναμένουν τα ευρήματα της Σήμανσης, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε άλλο ενδεχόμενο και να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος της γυναίκας.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ αναμένεται και η προβλεπόμενη ιατροδικαστική εξέταση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:33 Κυψέλη: Κακουργηματικη δίωξη στη 16χρονη που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της
16:24 Χαλάνδρι: Δίωξη για πλημμέλημα στον γιο του Κατρίνη και τον φίλο του – Αφέθηκαν ελεύθεροι
16:15 Πάτρα: Νεκρή 69χρονη γυναίκα στο σπίτι της στα Μποζαΐτικα
16:12 Σοφία Μουτίδου μετά τον τσακωμό με τον Αχιλλέα Μπέο: Μου στέλνει ο κόσμος ότι με διασύρουν στα κανάλια
16:04 Διήμερο ενημερωτικών ημερίδων: «Από το Σχολείο στην Κοινωνία: Ο κύκλος της βίας και οι δρόμοι της πρόληψης» υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
16:01 Η γυναικεία μορφή ως εσωτερικό τοπίο: Η έκθεση «morphe» του Νικόλα Γερασιμόπουλου στο Ciel
15:48 Παρασκευαΐδης κατά ηγεσίας ΠΑΣΟΚ: «Ο Δουδωνής έρχεται αλεξιπτωτιστής γιατί τον θέλει ο πρόεδρος»
15:40 Σάλος σε λύκειο στο Αιγάλεω: Μαθητές κατήγγειλαν πως καθηγήτρια τους έβαλε να δουν επεισόδιο του Black Mirror
15:32 Δικαστική νίκη του Εμπαπέ απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν: Τεράστιο το πόσο που πρέπει να πληρωθεί
15:24 Ο διπλωματικός εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα ήρθε στην Πάτρα
15:23 Ο Παναθηναϊκός Αλέξης Τσίπρας στην Πάτρα με δώρο βιβλίο του Ολυμπιακού!
15:16 Εξιχνιάστηκαν κλοπές σε 15 μηχανήματα παιδικών παιχνιδιών στο Αίγιο
15:08 Καύση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών
15:00 Πρωτοποριακό πρόγραμμα εφαρμόζει το ΠΓΝΠ: Νοσηλεία στο σπίτι – Ξεκινάει πνευμονολογική φροντίδα για 120 ασθενείς
14:56 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και η μητέρα του φερόμενου αρχηγού
14:52 Υπόθεση-μαμούθ κοκαΐνης: Προθεσμία για απολογία έλαβαν ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και οι συγκατηγορούμενοί του
14:49 Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ερευνάται αυτοκτονία νεαρού για πιθανή σύνδεση με την υπόθεση
14:46 Πάτρα: Κυκλοφορούσαν μέρα μεσημέρι με ναρκωτικά – Τους έπιασαν σε έλεγχο
14:40 Δημοσκόπηση GPO: Πλειοψηφία υπέρ πρόωρων εκλογών το 2026 – Αλλάζει το κλίμα στο εκλογικό σώμα
14:37 Επιμελητήριο Αχαΐας – Παπαχριστόπουλος: «Η στήριξη των αγροτών και κτηνοτρόφων είναι αναγκαιότητα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ