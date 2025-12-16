Πάτρα: Νεκρή 69χρονη γυναίκα στο σπίτι της στα Μποζαΐτικα

Παγωμένη παραμένει η γειτονιά στην περιοχή των Μποζαϊτίκων στην Πάτρα, μετά την είδηση ότι 69χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο εσωτερικό της τριώροφης κατοικίας όπου διέμενε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη γυναίκα φέρεται να βρήκε νεκρή η κόρη της, ενώ το άψυχο σώμα της εντοπίστηκε πεσμένο στις εσωτερικές σκάλες του σπιτιού.

Στο σημείο ΕΚΑΒ και Αστυνομία

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο, επί της οδού Πανεπιστημίου, έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο της 69χρονης, ενώ ο χώρος αποκλείστηκε για τη διενέργεια ελέγχων.

Αναμονή για τα ευρήματα της σήμανσης

Παρότι τα πρώτα στοιχεία δεν δείχνουν εμπλοκή τρίτου προσώπου, οι αστυνομικές αρχές αναμένουν τα ευρήματα της Σήμανσης, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε άλλο ενδεχόμενο και να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος της γυναίκας.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ αναμένεται και η προβλεπόμενη ιατροδικαστική εξέταση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



