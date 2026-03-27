Πάτρα: Νεκρός 60χρονος μέσα σε αυτοκίνητο – Συναγερμός στην Υψηλάντου

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Μαρτίου στην Πάτρα, όταν ένας άνδρας βρέθηκε αναίσθητος μέσα σε αυτοκίνητο στην οδό Αλ. Υψηλάντου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή.

Ο 60χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα πρώτα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, ενώ ως πιθανότερο σενάριο εξετάζονται παθολογικά αίτια.

Η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άνδρας.

