Πάτρα: Νεκρός άνδρας στον Καστελλόκαμπο από φωτιά στο σπίτι του
Τον εντόπισαν οι πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις του την ώρα που προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά
Νεκρός βρέθηκε πριν λίγη ώρα, το μεσημέρι της Κυριακής, ένας 75χρονος άντρας στον Καστελλόκαμπο της Πάτρας.
Οπως έλεγαν αυτόπτες μάρτυρες, ακούστηκε έκρηξη στην περιοχή, ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική και ανέφερε πως η φωτιά ξέσπασε σε διπλοκατοικία. Συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκε άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Νοσοκομείο στην Πάτρα.
