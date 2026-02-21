Πάτρα: Τραγικό τέλος για τον 44χρονο ψαρά – Εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα – Ποιος είναι ο άτυχος άνδρας

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 44χρονο, πατέρα τριών παιδιών, που αγνοούνταν από το απόγευμα της Παρασκευής στον Πατραϊκό Κόλπο. Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του Γλαύκου.

21 Φεβ. 2026
Χωρίς αίσιο τέλος ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τον 44χρονο άνδρα που είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της Παρασκευής, ενώ βρισκόταν για ψάρεμα στον Πατραϊκό Κόλπο, κοντά στις εκβολές του ποταμού Γλαύκου.

Η σορός του εντοπίστηκε σήμερα, μεσημέρι Σαββάτου, μέσα στη θάλασσα από ελικόπτερο που συμμετείχε στην επιχείρηση εντοπισμού. Στο σημείο είχαν κινητοποιηθεί δυνάμεις του Λιμενικού και σωστικά συνεργεία, με τις έρευνες να εξελίσσονται υπό ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

Ο άνδρας είχε μεταβεί για ψάρεμα μαζί με τον περίπου 13χρονο γιο του, όταν – σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες – αντιμετώπισε πρόβλημα με τον εξοπλισμό του και μπήκε στη θάλασσα προκειμένου να το επιλύσει. Από εκείνη τη στιγμή δεν επέστρεψε, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση.

Πρόκειται για τον 44χρονο Γιώργο Μυλωνά, πατέρα τριών παιδιών. Ο άτυχος άνδρας καταγόταν απο τον Αλισσό αλλά έμενε στην Πάτρα.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είχε συντονιστεί από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και συμμετείχαν πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και όχημα του Λιμενικού από ξηράς. Οι έρευνες επικεντρώνονταν τόσο στο ύψος του νέου λιμανιού και κάτω από τον Γλαύκο όσο και στην παράκτια ζώνη γύρω από τις εκβολές.

Η σορός του μεταφέρεται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

 

