Πάτρα: Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων – 12χρονος δέχθηκε επίθεση έξω από σχολείο
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (03/12), αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων.
Ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στην Πάτρα, με θύμα έναν 12χρονο μαθητή.
Σύμφωνα με καταγγελία του πατέρα του στην Ασφάλεια Πατρών, το παιδί δέχθηκε γροθιά στο μάτι από τρεις ανήλικους, οι οποίοι μάλιστα βιντεοσκόπησαν την επίθεση. Πρόκειται για μαθητές της Β’ τάξης Γυμνασίου, ενώ το θύμα φοιτά στην Α’ τάξη της ίδιας σχολικής μονάδας.
Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Πατρών, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία ταυτοποίησης και εντοπισμού των δραστών.
