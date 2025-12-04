Πάτρα: Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων – 12χρονος δέχθηκε επίθεση έξω από σχολείο

Ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στην Πάτρα, με θύμα έναν 12χρονο μαθητή.

Σύμφωνα με καταγγελία του πατέρα του στην Ασφάλεια Πατρών, το παιδί δέχθηκε γροθιά στο μάτι από τρεις ανήλικους, οι οποίοι μάλιστα βιντεοσκόπησαν την επίθεση. Πρόκειται για μαθητές της Β’ τάξης Γυμνασίου, ενώ το θύμα φοιτά στην Α’ τάξη της ίδιας σχολικής μονάδας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (03/12), αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Πατρών, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία ταυτοποίησης και εντοπισμού των δραστών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



