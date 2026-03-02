Πάτρα: Νέος χώρος αναψυχής στην Έξω Αγυιά – Σύντομα έργα για την πλατεία Ελλήνων Μουσουργών

Η διαδικασία ανάθεσης του έργου βαίνει προς ολοκλήρωση μετά από διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν αρκετοί οικονομικοί φορείς, καθώς η εταιρεία που κατέθεσε την πιο συμφέρουσα προσφορά υπέβαλε όλα τα δικαιολογητικά.

Πάτρα: Νέος χώρος αναψυχής στην Έξω Αγυιά - Σύντομα έργα για την πλατεία Ελλήνων Μουσουργών
02 Μαρ. 2026 16:04
Pelop News

Ο Δήμος Πατρέων προχωρά σε ένα σημαντικό έργο αστικής ανάπλασης με την κατασκευή της νέας Πλατείας Ελλήνων Μουσουργών, ένα έργο που αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής στην περιοχή της Εξω Αγυιάς, προσφέροντας έναν χώρο συνάντησης, αναψυχής και ψυχαγωγίας για τους πολίτες. Η νέα πλατεία, με εκτεταμένη επιφάνεια, θα φιλοξενεί χώρους περιπάτου, αθλητισμού και κοινωνικής δραστηριότητας, ενώ αξιοποιεί και τους ελεύθερους χώρους που ήδη υπάρχουν, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και φιλόξενο περιβάλλον για όλους.

Η διαδικασία ανάθεσης του έργου βαίνει προς ολοκλήρωση μετά από διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν αρκετοί οικονομικοί φορείς, καθώς η εταιρεία που κατέθεσε την πιο συμφέρουσα προσφορά υπέβαλε όλα τα δικαιολογητικά.

Το έργο, προϋπολογισμού 1.345.000 ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται εν μέρει από το πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου και το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ίδιους πόρους του Δήμου Πατρέων.

Η πλατεία θα αναπτυχθεί στο ΟΤ 1840 του σχεδίου πόλεως Πατρών, ανάμεσα στις οδούς Χατζηαποστόλου, Δροσίνη, Σακελλαρίδη και Κ. Δημαρά, σε σημείο με έντονη παρουσία κατοικιών, σχολικών και αθλητικών υποδομών. Η αρχιτεκτονική μελέτη προβλέπει τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου αστικού πάρκου με εκτεταμένες επιφάνειες πρασίνου, φυσικό χλοοτάπητα, βότσαλο και επιμελημένη δενδροφύτευση, με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος και της αισθητικής της γειτονιάς.

Το έργο περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, τοποθέτηση ψυχρών υλικών, φωτισμού LED, παιδικής χαράς, ραμπών ΑμεΑ και αστικού εξοπλισμού. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την οικολογική διαχείριση του χώρου.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει οριστεί σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Με την ολοκλήρωσή του, η περιοχή της Εξω Αγυιάς θα αποκτήσει έναν νέο, λειτουργικό και φιλόξενο χώρο αναψυχής που θα λειτουργήσει ως «πράσινη ανάσα» για τους κατοίκους και σημείο αναφοράς για τη δυτική Πάτρα.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατακύρωσης, θα υπογραφεί η σύμβαση και θα μπορέσουν να ξεκινήσουν οι εργασίες. Η Πλατεία Ελλήνων Μουσουργών γίνεται ένα από τα σημαντικότερα έργα αστικής ανάπλασης της βόρειας Πάτρας, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής και την αισθητική του αστικού τοπίου, ενώ αναμένεται να συμβάλει στην αναζωογόνηση της περιοχής και στην προσέλκυση επισκεπτών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 Με νέο όνομα η πρώην ηθοποιός Ναταλία Λιονάκη στην Τανζανία! ΒΙΝΤΕΟ
23:31 Σπουδαίοι οι Νέοι Γλαύκου, δυσκολεύτηκε η ΑΕ Ροϊτίκων, έκανε το «18 στα 18», ΦΩΤΟ
22:57 Υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα: Στο κινητό του Γεωργιανού εντοπίστηκε το λογισμικό encryptor, το οποίο χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης
22:53 Σπανούλης: “Το ελληνικό μπάσκετ έχει προσωπικότητες”
22:48 IDF: Χτυπήσαμε γραφεία της ιρανικής υπηρεσίας πληροφοριών στην Τεχεράνη
22:38 CENTCOM: Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν 11 ιρανικά πλοία στον Κόλπο του Ομάν
22:28 «Το χτύπημα του Ιράν στην Κύπρο είναι απελπισία, όχι στρατηγική» δήλωση με σημασία του αντιπροσώπου του Ισραήλ στον ΟΗΕ
22:18 Ελληνικών συμφερόντων το τάνκερ που τυλίχθηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ
21:59 Μπαχρέιν: Σοκαριστικό βίντεο με drone να χτυπά ξενοδοχείο ΒΙΝΤΕΟ
21:57 Με μυθικό Τολιόπουλο η Ελλάδα πήρε τη ρεβάνς στο Μαυροβούνιο
21:51 «Ο σύντροφός της την είχε κακοποιήσει, έζησε και πέθανε μόνη της», νέες μαρτυρίες για την 31χρονη στον Κολωνό
21:41 Πέθανε ο σπουδαίος Guy-Roger N’Ganga, τον είχε βαφτίσει ο Γιώργος Χριστόπουλος
21:30 Αίγιο: Άνδρας μεταφέρθηκε νεκρός στο Νοσοκομείο
21:21 Η συμμετοχή της Κοιν.Σ.Επ. Liofyllo στο Patras IQ 2026
21:21 Ύποπτες κινήσεις Γεωργιανού στη Σούδα, προσήχθη για κατασκοπεία
21:11 Δήμος Πατρέων: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο! Καμία συμμετοχή στην βρώμικη επίθεση στο Ιράν!
21:00 Φρουροί της Επανάστασης: Δεξαμενόπλοιο φλέγεται στα Στενά του Ορμούζ
20:50 Ποιοι εκλέχτηκαν στο νέο διοικητικό συμβούλιο στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος
20:39 Λύτρωση για τον Ατρόμητο, έχασε μεγάλη ευκαιρία η Αχαϊκή
20:29 Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ