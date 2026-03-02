Πάτρα: Νέος χώρος αναψυχής στην Έξω Αγυιά – Σύντομα έργα για την πλατεία Ελλήνων Μουσουργών

Ο Δήμος Πατρέων προχωρά σε ένα σημαντικό έργο αστικής ανάπλασης με την κατασκευή της νέας Πλατείας Ελλήνων Μουσουργών, ένα έργο που αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής στην περιοχή της Εξω Αγυιάς, προσφέροντας έναν χώρο συνάντησης, αναψυχής και ψυχαγωγίας για τους πολίτες. Η νέα πλατεία, με εκτεταμένη επιφάνεια, θα φιλοξενεί χώρους περιπάτου, αθλητισμού και κοινωνικής δραστηριότητας, ενώ αξιοποιεί και τους ελεύθερους χώρους που ήδη υπάρχουν, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και φιλόξενο περιβάλλον για όλους.

Η διαδικασία ανάθεσης του έργου βαίνει προς ολοκλήρωση μετά από διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν αρκετοί οικονομικοί φορείς, καθώς η εταιρεία που κατέθεσε την πιο συμφέρουσα προσφορά υπέβαλε όλα τα δικαιολογητικά.

Το έργο, προϋπολογισμού 1.345.000 ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται εν μέρει από το πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου και το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ίδιους πόρους του Δήμου Πατρέων.

Η πλατεία θα αναπτυχθεί στο ΟΤ 1840 του σχεδίου πόλεως Πατρών, ανάμεσα στις οδούς Χατζηαποστόλου, Δροσίνη, Σακελλαρίδη και Κ. Δημαρά, σε σημείο με έντονη παρουσία κατοικιών, σχολικών και αθλητικών υποδομών. Η αρχιτεκτονική μελέτη προβλέπει τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου αστικού πάρκου με εκτεταμένες επιφάνειες πρασίνου, φυσικό χλοοτάπητα, βότσαλο και επιμελημένη δενδροφύτευση, με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος και της αισθητικής της γειτονιάς.

Το έργο περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, τοποθέτηση ψυχρών υλικών, φωτισμού LED, παιδικής χαράς, ραμπών ΑμεΑ και αστικού εξοπλισμού. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την οικολογική διαχείριση του χώρου.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει οριστεί σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Με την ολοκλήρωσή του, η περιοχή της Εξω Αγυιάς θα αποκτήσει έναν νέο, λειτουργικό και φιλόξενο χώρο αναψυχής που θα λειτουργήσει ως «πράσινη ανάσα» για τους κατοίκους και σημείο αναφοράς για τη δυτική Πάτρα.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατακύρωσης, θα υπογραφεί η σύμβαση και θα μπορέσουν να ξεκινήσουν οι εργασίες. Η Πλατεία Ελλήνων Μουσουργών γίνεται ένα από τα σημαντικότερα έργα αστικής ανάπλασης της βόρειας Πάτρας, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής και την αισθητική του αστικού τοπίου, ενώ αναμένεται να συμβάλει στην αναζωογόνηση της περιοχής και στην προσέλκυση επισκεπτών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



