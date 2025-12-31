Πάτρα: Νοσοκομεία σε επιφυλακή για γρίπη και ιώσεις – Προσοχή στα συμπτώματα

Η γρίπη και οι αναπνευστικές λοιμώξεις κυριαρχούν αυτή την περίοδο στην κοινότητα σε μικρούς και μεγάλους. Αυξημένη προσέλευση καταγράφεται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων της περιοχής μας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, «Αγ. Ανδρέα» και Καραμανδάνειο, αλλά ελάχιστα είναι τα περιστατικά που χρήζουν εισαγωγής και κατ’ επέκταση νοσηλείας.

Η επιστημονική κοινότητα κάνει λόγο για συνήθη για την εποχή περιστατικά τα οποία όμως απαιτούν προσοχή ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες(παιδιά, ανοσοκατασταλμένο, ηλικιωμένοι). Ιδιαίτερη προσοχή και ιατρική βοήθεια απαιτείται για κάθε ασθενή όταν τα συμπτώματα επιμένουν.

Ειδικότερα για τα παιδιά, οι ειδικοί τονίζουν ότι όταν εμφανίζουν συμπτώματα και πυρετό θα πρέπει να παραμένουν στο σπίτι, με τους γονείς να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των παιδιάτρων. Συμπτώματα που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή είναι ο υψηλός πυρετός έως 39 με 40 βαθμούς με ρίγη, η έντονη εξάντληση, οι μυϊκοί πόνοι, οι γαστρεντερικές ενοχλήσεις, καθώς και σημάδια αφυδάτωσης ή παρατεταμένης κόπωσης.

Σε ό,τι αφορά τα άτομα άνω των 60 ετών, ασθενείς με χρόνιες παθήσεις όπως καρδιολογικά ή αναπνευστικά νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη και νεφρική ανεπάρκεια, έγκυες γυναίκες, άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα ετών, συνιστάται άμεσα η ιατρική παρακολούθηση ώστε τα συμπτώματα να αντιμετωπιστούν έγκαιρα.

Και στις δύο κατηγορίες ασθενών εάν δεν υπάρξει σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση η γρίπη ή ο αναπνευστικός ιός που τους ταλαιπωρεί μπορεί να εξελιχθεί πιο βαριά και να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές οι οποίες μπορεί να απαιτήσουν νοσηλεία.

Σε κάθε περίπτωση, η επιστημονική κοινότητα συνιστά πρόληψη. Στα βασικά μέτρα πρόληψης είναι το συχνό πλύσιμο των χεριών και η χρήση αντισηπτικών. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της οικογένειας νοσήσει, θα πρέπει να απομονώνεται σε ξεχωριστό δωμάτιο, να τρώει μόνο του και να φορά μάσκα για δύο με τρεις ημέρες, έως ότου υποχωρήσει ο πυρετός και μειωθεί η μεταδοτικότητα. Οι πρώτες τρεις ημέρες θεωρούνται οι πιο δύσκολες, ενώ συνήθως από την τέταρτη παρατηρείται βελτίωση.

