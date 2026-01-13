Πάτρα – Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»: Επείγουσα η ανάγκη αύξησης κλινών – Σε λειτουργία μαγνητικός και γραμμικός τομογράφος

Ενα χρόνο μετά λήγει η ταλαιπωρία των καρκινοπαθών της ευρύτερης περιφέρειάς μας. Αρχές Φεβρουαρίου τίθεται σε λειτουργία ο νέος σύγχρονος Γραμμικός Επιταχυντής του «Αγ. Ανδρέα» σε αντικατάσταση αυτού που είχε καταστραφεί από την πυρκαγιά του Δεκεμβρίου του 2024.

Στις καλές ειδήσεις είναι και η επαναλειτουργία του Μαγνητικού Τομογράφου του ίδιου νοσοκομείου, ο οποίος είχε τεθεί εκτός μετά την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει πέρυσι τον Ιούλιο.

Δύο μηχανήματα βαρύνουσας σημασίας για την αντιμετώπιση των χιλιάδων ασθενών της ευρύτερης περιφέρειας. Υπενθυμίζουμε ότι επί ένα και πλέον χρόνο καρκινοπαθείς ταξίδευαν στην Αθήνα, στα Γιάννενα ή όπου αλλού έβρισκαν ραντεβού για να υποβληθούν έγκαιρα σε ακτινοθεραπεία καθώς ο Γραμμικός Επιταχυντής του ΠΓΝΠ δεν επαρκούσε για την κάλυψη των εκατοντάδων πασχόντων.

«Αυτή την εβδομάδα ξεκινάμε τους σχεδιασμούς των θεραπειών στους πρώτους ασθενείς και ακολούθως ο Γραμμικός μπαίνει σε πλήρη λειτουργία» ανέφερε στην «Π» ο διοικητής του νοσοκομείου Ιωάννης Μπάκαβος.

Στο ερώτημά μας εάν έχουν κλείσει όλες οι πληγές από τα δύο συμβάντα πυρκαγιάς του νοσοκομείου, μας απάντησε ότι «έχουμε εκκρεμότητες, οι οποίες αφορούν στην αποκατάσταση του κτιρίου που κάηκε το καλοκαίρι και γειτνιάζει με το ΤΕΠ. Αυτό όμως χρειάζεται κάποιο χρόνο καθώς θα πρέπει να προηγηθούν διαγωνιστικές διαδικασίες, κ.ά. τα οποία είναι χρονοβόρα. Ωστόσο εμείς προχωράμε στους σχεδιασμούς μας για την περαιτέρω ανάπτυξη του νοσοκομείου μας».

Κι αυτό κρίνεται αναγκαίο, δεδομένου ότι η προσέλευση στο νοσοκομείο αυξάνεται διαρκώς. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι στα εξωτερικά τακτικά ιατρεία εξυπηρετούνται ημερησίως 600 – 700 ασθενείς και στα επείγοντα σε κάθε εφημερία προσέρχονται πλέον των 400 ασθενών.

Επομένως οι ανάγκες είναι πιεστικές γι’ αυτό και επιχειρείται από τη διοίκηση του νοσοκομείου η περαιτέρω ανάπτυξή του. «Για παράδειγμα, χθες, στο πλαίσιο του προγράμματος της ενεργειακής αναβάθμισης, ήρθαν τα καινούργια ακτινολογικά μηχανήματα για το κτίριο του ταχύρρυθμου όπου στεγάζονται τα τακτικά ιατρεία. Με τα παλιά μηχανήματα, τα οποία είναι λειτουργικά, ενισχύουμε το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ώστε να πετύχουμε την όσο το δυνατόν ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών» μας είπε ο κ. Μπάκαβος.

Παράλληλα με αυτό, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο κατασκευής του φαρμακείου του νοσοκομείου. Αν όλα εξελιχθούν ομαλά, αρχές καλοκαιριού θα έχει ολοκληρωθεί.

Στην ολοκλήρωση του κτιρίου αυτού στηρίζεται και η κάλυψη μιας άλλης μεγάλης ανάγκης του νοσοκομείου, η οποία αφορά την έλλειψη κλινών. Πρόβλημα, το οποίο έχει αναδείξει, με την παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων, το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου. «Από το 2017 οπότε και επαναλειτούργησε το νοσοκομείο μας μετά τον σεισμό του 2008 διεκδικούμε την αύξηση των κλινών. Σήμερα έχουμε ανεπτυγμένες 365 και λείπουν περίπου 160. Καθημερινά έχουμε νοσηλευόμενους στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών» μας έχει επισημάνει ο πρόεδρος των εργαζομένων Μιχάλης Στελλάτος.

Την αύξηση αυτή έχει συμπεριλάβει ο κ. Μπάκαβος και στον νέο οργανισμό του νοσοκομείου ο οποίος αναμένεται εντός των ημερών να εγκριθεί. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει την αύξηση των κλινών σε 520 από 365 που είναι σήμερα όπως και την ανάπτυξη Ογκολογικού Τμήματος.

«Το κτίριο του φαρμακείου έχει τις υποδομές για την ανέγερση ενός επιπλέον ορόφου. Αυτό είναι μέσα στα σχέδιά μας. Είναι ανεπίτρεπτο να έχουμε νοσηλευόμενους στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Με στενοχωρεί πολύ αυτή η κατάσταση. Περνάω από το ΤΕΠ και βλέπω εκεί ασθενείς οι οποίοι θα έπρεπε να είναι μέσα στις κλινικές. Αν θέλετε, αυτό είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα. Θέλουμε οι ασθενείς μας να έχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες νοσηλείας. Γι’ αυτό αγωνιζόμαστε όλοι καθημερινά» καταλήγει ο διοικητής του «Αγ. Ανδρέα».

