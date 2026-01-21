Πάτρα - Νταχάου: Δεν ξεχνάμε... - Μοτοσικλετιστές ετοιμάζουν ταξίδι μνήμης και τιμής

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μοτοπορεία μνήμης. Θα «ενωθούν» τα μαρτυρικά Καλάβρυτα και τα άλλα Ολοκαυτώματα της γερμανικής θηριωδίας στην Ελλάδα με το στρατόπεδο συγκέντρωσης Νταχάου, 10 χιλιόμετρα έξω από το Μόναχο.

Η ιδέα του συμπολίτη, φανατικού μοτοσικλετιστή Γιάννη Μοίραλη, την οποία ασπάστηκαν με ενθουσιασμό 6 ακόμη μοτοεταιρείες της Αχαΐας, έχει ήδη μπει στις ράγες της υλοποίησης, με την υποστήριξη του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδας (1940–1945), καθώς και Δήμων μαρτυρικών περιοχών της χώρας.

Πενήντα μοτοσικλετιστές απ’ όλη την Ελλάδα θα ξεκινήσουν στις 3 Ιουνίου από την Πάτρα και θα βρίσκονται στο Νταχάου μία εβδομάδα αργότερα, όπου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης και θα αποδοθούν τιμές στα θύματα του Ναζισμού.

805 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

Είναι η πρώτη φορά που οι μοτοσικλετιστές, μόλις αποβιβαστούν από το πλοίο στην Ανκόνα θα διανύσουν μέχρι το Νταχάου απόσταση 805 χιλιομέτρων ενώνοντας τα μηνύματά τους με την ιστορική μνήμη και μετατρέποντας τον ήχο των κινητήρων σε φωνή ενάντια στη λήθη και τον φασισμό.

Μιλώντας στην «Π», ο Γιάννης Μοίραλης υπογραμμίζει ότι «αυτή η μοτοπορεία δεν είναι απλώς ένα ταξίδι. Είναι μια πράξη αντίστασης στη λήθη. Οι μοτοσικλέτες μας θα γίνουν γέφυρες και θα ενώσουν δρόμους, λαούς και γενιές, υπενθυμίζοντας ότι η μνήμη είναι το ισχυρότερο όπλο ενάντια στην επανάληψη της ιστορίας».

Η μοτοπορεία μνήμης τον προσεχή Ιούνιο έχει αρκετούς ενδιάμεσους σταθμούς, όπου υπάρχουν εγκαταλελειμμένα στρατόπεδα συγκέντρωσης ή μνημεία που θυμίζουν το θυελλώδες πέρασμα του φασισμού.

ΣΤΕΦΑΝΙΑ

Ειδικότερα, οι μοτοσικλετιστές πρόκειται να καταθέσουν στεφάνια σε τόπους μαρτυρίου που βρίσκονται στις ιταλικές πόλεις Κάρπι και Μπολζάνο, καθ’ οδόν προς το Μόναχο και το Νταχάου.

Οι προετοιμασίες για το εντυπωσιακό εγχείρημα, που είναι ιδιαίτερα κοστοβόρο, έχουν προχωρήσει αρκετά και οι διοργανωτές ευελπιστούν ότι θα είναι ισχυρό το μήνυμα σε μια εποχή που είναι δυστυχώς επίκαιρες όσο ποτέ θηριωδίες στην Ουκρανία, τη Γάζα, το Ιράν και σε άλλες «εύφλεκτες» περιοχές της υφηλίου.

ΔΗΜΑΡΧΟΙ

Οι 50 μοτοσικλέτες θα φέρουν μόνο την ελληνική σημαία και οι αναβάτες τους θα γίνουν δεκτοί στη Γερμανία από τον Ορθόδοξο Μητροπολίτη της και τις ελληνικές ενορίες του Μονάχου. Στους διοργανωτές εκδηλώθηκε η βούληση του Γερμανού πρέσβη στην Ελλάδα να είναι παρών στις εκδηλώσεις μνήμης στο Νταχάου, όπου επίσης θα ταξιδέψουν ο δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος, καθώς και ομόλογοί του από τα Χανιά, την Κίσσαμο και άλλους μαρτυρικούς δήμους της χώρας.

ΠΡΙΝ 3 ΧΡΟΝΙΑ

Η μοτοπορεία από την Πάτρα έως το Μόναχο και το Νταχάου, μέσω Ιταλίας και Αυστρίας, είναι η μεγαλύτερη σε απόσταση σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αντίστοιχη είχε πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2022, αλλά μόνο εντός Ελλάδος, με προορισμό τα μαρτυρικά Καλάβρυτα.

