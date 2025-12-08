Πάτρα: «Νυχτερινός Ποιμήν» – Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εντοπισμό ανηλίκων σε μπαρ

Δεν έβαλε μυαλό η ιδιοκτήτρια ενός νυχτερινού καταστήματος στον πεζόδρομο της Γεροκωστοπούλου, καθώς συνελήφθη για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες να διαθέτει αλκοόλ σε ανήλικους! Μάλιστα υπάλληλοι του καταστήματος αντέδρασαν έντονα όταν είδαν τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν για δεύτερη φορά τη γυναίκα και προσπάθησαν να τους σταματήσουν, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και αυτοί!

Το πρώτο περιστατικό είχε γίνει στις 30 Νοεμβρίου, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν πέντε ανήλικους, τέσσερα κορίτσια και ένα αγόρι 15 και 16 ετών, να καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά που είχαν αγοράσει από την ιδιοκτήτρια και τον προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος. Οι δύο συλληφθέντες τότε, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Ακολούθησε δεύτερος έλεγχος στο ίδιο μαγαζί το περασμένο Σάββατο. Οι αστυνομικοί βρήκαν μία 15χρονη να πίνει αλκοόλ, ενώ κατά τη διάρκεια του ελέγχου υπάλληλος και ακόμη ένας άνδρας φέρονται ότι αντέδρασαν έντονα, εξύβρισαν και προσπάθησαν να μπλοκάρουν τη διαδικασία. Συνελήφθησαν και οι τρεις, όμως και σε αυτή την περίπτωση αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα. Στο κατάστημα βεβαιώθηκε πρόστιμο και για ηχορύπανση.

Το ίδιο βράδυ, οι αστυνομικοί έκαναν έλεγχο και σε άλλο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου εκεί εντόπισαν έναν 15χρονο να κάνει… ναργιλέ. Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος, ο οποίος αφέθηκε και αυτός ελεύθερος, ενώ και σε αυτή την περίπτωση καταγράφηκε παράβαση για μουσική πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.

Ο νόμος απαγορεύει ξεκάθαρα την πώληση, προσφορά ή διάθεση αλκοόλ και προϊόντων καπνού σε ανήλικους. Προβλέπει πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν σε υψηλά ποσά, ενώ στις περιπτώσεις υποτροπής, όπως στην υπόθεση του πρώτου καταστήματος, επιτρέπει την αναστολή ή και την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Η ευθύνη για αυτά τα διοικητικά μέτρα ανήκει στον δήμο, ο οποίος κινεί τη διαδικασία όταν ενημερωθεί για τη σχετική παράβαση.

Παρά τους συνεχείς ελέγχους, τα περιστατικά δείχνουν ότι η κατάσταση δεν έχει σταματήσει. Ανήλικοι εντοπίζονται με αλκοόλ ή ναργιλέ, ενώ συχνά διαπιστώνεται και ηχορύπανση. Το ζήτημα πλέον δεν αφορά μόνο την αστυνόμευση, αλλά και την ανάγκη να λειτουργήσουν άμεσα οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί, ώστε οι κυρώσεις να έχουν πραγματικό αντίκτυπο.

