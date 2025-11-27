Πάτρα: Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης το Σάββατο 6/12 στο Πανεπιστήμιο

Η συναυλία διοργανώνεται στο πλαίσιο της επετείου 61 χρόνων του Πανεπιστημίου Πατρών και του Welcome to Up 2025.

Πάτρα: Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης το Σάββατο 6/12 στο Πανεπιστήμιο
27 Νοέ. 2025 10:18
Pelop News

Η αναβληθείσα συναυλία του Αλκίνοου Ιωαννίδη στο πλαίσιο του Welcome to Up 2025 powered by ΔΕΗ, πραγματοποιείται το Σάββατο 6/12/2025 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με αφορμή την επέτειο των 61 χρόνων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μία μοναδική συναυλία-γιορτή.
Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης και η ιστορική μπάντα του επιστρέφουν σε μία σπάνια ζωντανή εμφάνιση το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, με ελεύθερη είσοδο αλλά με απαραίτητη την προκράτησης θέσεων λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων https://www.more.com/gr-el/tickets/music/synaulia-alkinoou-ioannidi-61-xronia-panepistimio-patron

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 20.30 με ομιλία του Καθηγητή Κυριάκου Αναστασιάδη, Πρύτανη Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με τίτλο: «Η Κρυμμένη Δύναμη του Δημόσιου Πανεπιστημίου».

Πέντε χρόνια μετά την επανένωσή τους, οι μουσικοί που σημάδεψαν μια ολόκληρη περίοδο της ελληνικής σκηνής συναντιούνται ξανά, όχι για μια αναδρομή στο παρελθόν, αλλά για να δημιουργήσουν εκ νέου – στο παρόν. Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια, αυτοσχεδιασμούς, δημιουργικές διασκευές και ζωντανή επικοινωνία με το κοινό, μετατρέποντας τη συναυλία σε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία.

Όπως σημειώνει ο ίδιος ο καλλιτέχνης: «Δεν νοσταλγούμε το παρελθόν, ζητούμε το παρόν! Παίζουμε ξανά μαζί γιατί λείψαμε ο ένας στον άλλον, μουσικά και ανθρώπινα. Και γιατί μας λείψατε!»

ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ

Αλκίνοος Ιωαννίδης – ηλεκτρική κιθάρα, φωνή

Σταύρος Λάντσιας – πλήκτρα

Μιλτιάδης Παπαστάμου – ηλεκτρικό βιολί

Γιώτης Κιουρτσόγλου – ηλεκτρικό μπάσο

Μιχάλης Καπηλίδης – τύμπανα

ΕΙΣΟΔΟΣ
Η είσοδος είναι δωρεάν.

Απαιτείται υποχρεωτικά προκράτηση θέσης λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων.

Δεν θα υπάρχει δυνατότητα εισόδου χωρίς έγκυρη κράτηση.

