Πάτρα: «Ο Επιθεωρητής Ντρέικ και η Μαύρη χήρα» 17-18/10

Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου, στο θέατρο Πάνθεον, στην Πάτρα, στις 17 και 18/10/2025.

01 Οκτ. 2025 10:46
Μετά τα συνεχόμενα sold out της Αθήνας τώρα και στη Πάτρα στο θέατρο Πάνθεον για 2 μόνο παραστάσεις στις 17 και 18/10/2025 η κωμική παράσταση «ο Επιθεωρητής Ντρέικ και η Μαύρη χήρα» του βρετανού συγγραφέα David Tristram παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο Ελληνικό κοινό, σε σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου.

Ένας φόνος ,δεκαέξι ύποπτοι! Με χιούμορ και κωμικές ανατροπές, η παράσταση μας εισάγει σε έναν κόσμο μυστηρίου, όπου ο επιθεωρητής Ντρέικ και ο αρχιφύλακας Πλόντ προσπαθούν να διαλευκάνουν ένα περίπλοκο έγκλημα. Η σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου αναδεικνύει τον σατιρικό χαρακτήρα του Tristram, μεταφέροντας το κοινό σε μια θεότρελη ατμόσφαιρα μυστηρίου που προσφέρουν γέλιο και ψυχαγωγία. Πρόκειται για μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει το κλασικό ύφος των αστυνομικών ιστοριών με την κωμική αίσθηση του Tristram, δημιουργώντας μια παράσταση που θα ενθουσιάσει το κοινό όλων των ηλικιών. Μη χάσετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την πρώτη Ελληνική εκδοχή του “ο Επιθεωρητής Ντρέικ και η Μαύρη χήρα ” και να ζήσετε από κοντά τις περιπέτειες του ιδιόρρυθμου επιθεωρητή Ντρέικ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Συγγραφέας: Ντέιβιντ Τρίστραμ

Σκηνοθεσία: Βασίλης Θωμόπουλος

Μετάφραση: Κωνσταντίνος Κυριακού

Φωτισμοί :Γιώργος Φωτόπουλος

Σκηνικά : Αντώνης Χαλκιάς

Κοστούμια: Χρύσα Βαρβαγιάννη

Βοηθός σκηνοθέτη: Νατάσσα Χατζηανδρέου

Χορογραφία : Φαίδρα Νταϊόγλου

Στίχοι : Νίκος Μωραΐτης

Μουσική: Νίκος Ξύδης

Επιμέλεια παραγωγής – trailer: Παύλος Θωμόπουλος

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Ζωγραφική : Δανάη Χατζάκη

Κατασκευή σκηνικών :Χρήστος Χαμσαλάρης

Οργάνωση παραγωγής : Βάσω Δούκα

Προβολή Επικοινωνία : Άντζυ Νομικου

Παραγωγή : B.STAGE email: b.stage.theater@gmail.com

ΠΑΙΖΟΥΝ: Μάριος Αθανασίου, Βαλέρια Κουρούπη και ο Σπύρος Πούλης

Μέρες και ώρες παραστάσεων :

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 21:15

Σαββατο 18 Οκτωβρίου 21:15

Διάρκεια : 100 λεπτά ( με διάλειμμα)

Τιμές εισιτηρίων: Α΄Ζώνη: 23€ , Β΄Ζώνη: 20€ (Παιδικό- φοιτητικό-ανεργίας- Αμεα 15€), Εξώστη: 15€

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/o-epitheoritis-ntreik-i-mauri-xira-patra

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΘΕΟΝ

Λεωφόρος Γουναρη 34, Πάτρα 261 032 5778

τηλ επικοινωνίας: 6974845354

 
