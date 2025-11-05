Πάτρα: «Ο Καραγκιόζης και ο Μινώταυρος» στις 8 και 9/11

Τον αγαπημένο ήρωα Καραγκιόζη με τα κατορθώματα του στην ελληνική μυθολογία θα έχουμε την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο 8 και 9/11/2025 και μόνο για τρείς παραστάσεις στο καραγκιοζοθέατρο Περί Σκιών (Νόρμαν 20, Άγιος Διονύσιος Πάτρα) από τον Χρήστο Πατρινό.

«Ο Καραγκιόζης και ο Μινώταυρος» είναι μια παράσταση που βασίζεται στο γνωστό μύθο με ήρωα το Θησέα και με βοηθό τον θαρραλέο Καραγκιόζη να αντιμετωπίζουν τον Μινώταυρο στον λαβύρινθο της Μινωικής Κρήτης, τη Κνωσό.

Με τον βασιλιά Μίνωα, την Αριάδνη, τον Αιγαία, την Αμφιτρίτη αλλά και τον Σιορ Διονύσιο, Μορφονιό ως κωπηλάτες και τις υπόλοιπες φιγούρες του μπερντέ μικροί και μεγάλοι θα παρακολουθήσουν την παράσταση του αγαπημένου μας καραγκιοζοπαίχτη Χρήστου Πατρινού με ιδιαίτερο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον αλλά και αγωνία από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό.

Η συνέχεια επί της σκηνής στο Περί Σκιών.

3 Παραστάσεις

Σάββατο 8 Νοεμβρίου στις 5:00 μ.μ.

Κυριακή 9 Νοεμβρίου υ στις 11:30 π.μ. και στις 5:00 μ.μ.

Τηλ. Κρατήσεων θέσεων: 6977355402

Περί Σκιών: Νόρμαν 20, Αγ. Διονύσιος. Πάτρα

Τιμή εισιτηρίου: Γενική είσοδος 7 € (κλήρωση φιγούρες)

