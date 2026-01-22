Πάτρα: Ο Καραγκιόζης «βασιλιάς Καρνάβαλος» στο καραγκιοζοθέατρο Περί Σκιών

Αποκριάτικη ατμόσφαιρα στο καραγκιοζοθέατρο Περί Σκιών (Νόρμαν 20, Αγ. Διονύσιος, Πάτρα) και ο Καραγκιόζης του Χρήστου Πατρινού φοράει τα καρναβαλικά του.

«Ο Καραγκιόζης βασιλιάς Καρνάβαλος στο Πατρινό Καρναβάλι 2026» είναι ο τίτλος της ξεχωριστής παράστασης που θα παρακολουθήσει το φιλοθεάμον κοινό αυτό το Σαββατοκύριακο στο Περί Σκιών και μόνο για τρείς παραστάσεις. Ήχοι στους ρυθμούς της αποκριάς, χρώματα, χαρά, κέφι θα συμπαρασύρουν τους θεατές μικρούς και μεγάλους στη μεγάλη κορύφωση της νυχτερινής ποδαράτης παρέλασης αποδεικνύοντας ότι η τέχνη του θεάτρου σκιών είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με το Πατρινό Καρναβάλι.

Η συνέχεια επί της σκηνής στο Περί Σκιών.

3 Παραστάσεις

Σάββατο 24 Ιανουαρίου στις 5:30 μ.μ.

Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 11:30 π.μ. και στις 5:30 μ.μ.

Τηλ. Κρατήσεων θέσεων: 6977355402

Περί Σκιών: Νόρμαν 20, Αγ. Διονύσιος. Πάτρα

Τιμή εισιτηρίου: Γενική είσοδος 7 € (κλήρωση φιγούρες)

