Πάτρα: Ο Mikeius φέρνει απόψε στο Πάνθεον το «Incorrect» με νέο stand up χωρίς φίλτρα

Η Πάτρα υποδέχεται απόψε τον Mikeius και τη νέα του κωμική παράσταση «Incorrect», σε μια βραδιά που αναμένεται να κινηθεί στο γνώριμο, προκλητικό και ακομπλεξάριστο ύφος του. Το ραντεβού έχει δοθεί για την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026 στο Θέατρο Πάνθεον, στην οδό Δημητρίου Γούναρη 34, με την έναρξη να είναι προγραμματισμένη για τις 21:30. Τα εισιτήρια διατίθενται προς 13 ευρώ μέσω More.com, από το δίκτυο καταστημάτων Public, αλλά και από το ταμείο του θεάτρου την ημέρα της παράστασης.

Ο Mikeius επιστρέφει με καινούριο υλικό, νέα κείμενα και ανανεωμένη σκηνική ενέργεια, συνεχίζοντας να πατά πάνω στο στίγμα που τον έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια: χιούμορ χωρίς φρένα, σχόλιο χωρίς περιστροφές και μια μόνιμη διάθεση να τα βάλει με τις βεβαιότητες της πολιτικής ορθότητας. Το «Incorrect» έρχεται ως η επόμενη στάση αυτής της πορείας, με τον ίδιο να αξιοποιεί όχι μόνο τον λόγο του αλλά και οπτικοακουστικά μέσα, χτίζοντας μια παράσταση που δεν αφήνει σχεδόν τίποτα στο απυρόβλητο.

Η σχέση του Mikeius με το κοινό του παραμένει έντονη και συχνά διχαστική, κάτι που ο ίδιος όχι μόνο δεν αποφεύγει αλλά μοιάζει να μετατρέπει σε βασικό υλικό της σκηνικής του ταυτότητας. Είτε μέσα από τη μακρά διαδρομή του στο YouTube είτε από τη δημόσια παρουσία του στα social media, έχει χτίσει ένα κοινό που τον ακολουθεί φανατικά, αλλά και έναν κύκλο ανθρώπων που αντιδρούν έντονα στο ύφος και στις απόψεις του. Αυτή ακριβώς η τριβή είναι που μεταφέρεται και πάνω στη σκηνή, όπου το stand up του λειτουργεί περισσότερο σαν ανοιχτή σύγκρουση με όσα θεωρούνται ασφαλή, προβλέψιμα ή «σωστά».

Η προηγούμενη παράστασή του, με τίτλο «#CancelMikeius», είχε γνωρίσει μεγάλη ανταπόκριση σε Ελλάδα και Κύπρο, επιβεβαιώνοντας ότι το κοινό του συνεχίζει να αναζητά ακριβώς αυτή τη σκληρή, επιθετική και συχνά άβολη μορφή χιούμορ που ο ίδιος υπηρετεί. Το «Incorrect» πατά πάνω στην ίδια λογική, αλλά με νέο υλικό και φρέσκια ματιά πάνω σε έναν κόσμο που αλλάζει, αμφισβητείται και συχνά παγιδεύεται στις ίδιες του τις αντιφάσεις.

Για το πατρινό κοινό, η αποψινή παράσταση στο Πάνθεον είναι μια ευκαιρία να δει από κοντά έναν performer που έχει καταφέρει να κάνει το politically incorrect προσωπική του σκηνική υπογραφή. Και για όσους ξέρουν ήδη τι σημαίνει Mikeius επί σκηνής, το μόνο βέβαιο είναι πως η βραδιά δεν θα περάσει αθόρυβα.

