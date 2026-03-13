Πάτρα: Ο παραλιακός ποδηλατόδρομος, το ατύχημα του Ηλιάδη και η αντίδραση του Δήμου

Ενα τροχαίο ατύχημα με ποδήλατο, οδήγησε τον διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων Πάτρας Ανδρέα Ηλιάδη, στο νοσοκομείο, με τον ίδιο να έχει υποστεί κάταγμα οστού στον λάρυγγα! Ο τραυματισμός ήταν το αποτέλεσμα σύγκρουσης δύο ποδηλάτων που σημειώθηκε στον ποδηλατόδρομο, στο ύψος του νέου ΚΤΕΛ Πατρών, το απόγευμα της Τετάρτης, όταν το ποδήλατο που οδηγούσε ο γιατρός συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο ποδήλατο. Οπως περιγράφει σε επιστολή που απέστειλε προς τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, έχασαν την ισορροπία τους όταν οι ρόδες των ποδηλάτων τους εγκλωβίστηκαν στις ράγες του τρένου που διασχίζουν το σημείο.

Μετά την πτώση, ο κ. Ηλιάδης μεταφέρθηκε με κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Ρίου, όπου υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων από γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων. Εκεί διαπιστώθηκε κάταγμα σε οστό του λάρυγγα, αιμάτωμα και οίδημα στην ίδια περιοχή. Ο κ. Ηλιάδης υποβλήθηκε σε επαναλαμβανόμενες λαρυγγοσκοπήσεις και κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του στο νοσοκομείο.

Οπως αναφέρει ο ίδιος, αντιμετωπίζει δυσκολία στην κατάποση και έντονο πόνο, ενώ έχει λάβει ιατρική σύσταση να αποφεύγει την ομιλία.

Μέσα από το νοσοκομείο, ο κ. Ηλιάδης ζητά να κλείσει άμεσα η πρόσβαση των ποδηλατών στο συγκεκριμένο τμήμα του ποδηλατοδρόμου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για πολύ επικίνδυνο σημείο.

«Απαιτώ άμεσα να κλείσει η πρόσβαση για ποδηλάτες μικρούς και μεγάλους στο σημείο από την μπάρα του τρένου μέχρι το σημείο του ατυχήματος.

Πληροφορήθηκα από περαστικούς και κατοίκους της περιοχής ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ποδηλάτες χάνουν την ισορροπία τους και πέφτουν στο σημείο αυτό με κίνδυνο επιπλέον άμεσης επαφής με διερχόμενα αυτοκίνητα με αποτέλεσμα πιθανό θανάσιμο τραυματισμό, (ειδικά μικρού παιδιού με μειωμένες αντιδράσεις σε άμεσο κίνδυνο).

Περιμένω άμεσα για τις δικές σας ενέργειες μόλις διαβάσετε την επιστολή διαμαρτυρίας μου από το δωμάτιο νοσηλείας μου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών», αναφέρει στο μήνυμά του ο κ. Ηλιάδης.

ΚΙ ΑΛΛΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Το πρόβλημα, σύμφωνα με ποδηλάτες που χρησιμοποιούν συχνά τη διαδρομή, εντοπίζεται στις σιδηροδρομικές γραμμές που διασταυρώνονται με τον ποδηλατόδρομο. Αν το ποδήλατο δεν περάσει κάθετα πάνω από τις ράγες, υπάρχει κίνδυνος η ρόδα να εγκλωβιστεί στο κενό που δημιουργείται ανάμεσα στη ράγα και το οδόστρωμα, ιδιαίτερα λόγω της κλίσης που υπάρχει εκεί. Σε αυτή την περίπτωση, ο αναβάτης μπορεί εύκολα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει.

Στο σημείο έχουν συμβεί αρκετά παρόμοια περιστατικά, πολλά από τα οποία δεν έχουν δηλωθεί στην Αστυνομία, καθώς οι τραυματισμοί ήταν ελαφροί. Πρόσφατα, σύμφωνα με μαρτυρία ποδηλάτη, νεαρή γυναίκα υπέστη κάταγμα στο πόδι μετά από πτώση που προκλήθηκε με τον ίδιο τρόπο.

Τα επίσημα στοιχεία της Αστυνομίας καταγράφουν περιστατικά στο σημείο. Στις 5 Ιουνίου 2023 σημειώθηκε ατύχημα με ποδήλατο στη συμβολή των οδών Οθωνος- Αμαλίας και Νόρμαν, με υλικές ζημιές. Στις 6 Οκτωβρίου 2025 καταγράφηκε νέο ατύχημα με ποδηλάτη που υπέστη σωματικές βλάβες, ενώ στις 15 Νοεμβρίου 2025 σημειώθηκε ακόμη ένα περιστατικό στο ίδιο σημείο, με τραυματισμό αναβάτη.

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Από την πλευρά του Δήμου Πατρέων αναγνωρίζεται ότι το συγκεκριμένο τμήμα του ποδηλατοδρόμου παρουσιάζει προβλήματα. Ο αντιδήμαρχος Εργων Παναγιώτης Μελάς, δήλωσε στην «Π» ότι όταν σχεδιάστηκε ο ποδηλατόδρομος είχαν ληφθεί υπόψη όλες οι σχετικές μελέτες στο πλαίσιο του κυκλοφοριακού σχεδιασμού, ώστε η διαδρομή να είναι ασφαλής. Οπως εξήγησε όμως, το τμήμα από τον σταθμό Κανελλόπουλου μέχρι την αρχή της οδού Οθωνος Αμαλίας δεν ολοκληρώθηκε όπως προβλεπόταν, καθώς –όπως ανέφερε– ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών, που είναι υπεύθυνος για την περιοχή, δεν επέτρεψε να προχωρήσει η πλήρης υλοποίηση του έργου βάσει του σχεδίου. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τον κ. Μελά, πρόκειται να υπάρξει εισήγηση στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο ώστε να διακοπεί η χρήση του ποδηλατοδρόμου στο συγκεκριμένο τμήμα. Παράλληλα θα τοποθετηθεί σχετική σήμανση, προκειμένου οι ποδηλάτες να γνωρίζουν ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το σημείο, για λόγους ασφάλειας τόσο των ίδιων όσο και των διερχόμενων οχημάτων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



