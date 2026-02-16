Πάτρα: Ο πελάτης σουπερ μάρκετ ήταν κλέφτης!

Στην Πάτρα, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης συνελήφθη άνδρας για κλοπή.

Ο συλληφθείε το μεσημέρι της Κυριακής 15/02/2026, εισήλθε σε κατάστημα υπεραγοράς και αφαίρεσε προϊόντα.

