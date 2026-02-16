Πάτρα: Ο πελάτης σουπερ μάρκετ ήταν κλέφτης!
Ο άνδρας συνελήφθη, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Αμεσης Δράσης.
Στην Πάτρα, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης συνελήφθη άνδρας για κλοπή.
Ο συλληφθείε το μεσημέρι της Κυριακής 15/02/2026, εισήλθε σε κατάστημα υπεραγοράς και αφαίρεσε προϊόντα.
