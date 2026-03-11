Πάτρα: Ο «Πεζόδρομος Τέχνης» ζωντάνεψε στην Παντανάσσης με μουσική του δρόμου ΦΩΤΟ

Με μουσική, τραγούδια και ζωντανή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 10 Μαρτίου η πρώτη εκδήλωση του «Πεζόδρομου Τέχνης» στην Πάτρα, στον πεζόδρομο της Παντανάσσης, ανάμεσα στις οδούς Κανακάρη και Καραϊσκάκη.

Η δράση, που είχε τη μορφή ενός «δρώμενου μουσικής του δρόμου», τράβηξε την προσοχή των διερχόμενων αλλά και των θαμώνων των καφέ της περιοχής, οι οποίοι σταμάτησαν για να παρακολουθήσουν την αυθόρμητη αυτή καλλιτεχνική παρέμβαση.

Οι περαστικοί σιγοτραγούδησαν, χειροκρότησαν και απαθανάτισαν με τα κινητά τους τη μουσική εμφάνιση του ντουέτου της Ιόνιας Ορχήστρας, με τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο και την Έλενα Βούλγαρη.

Με κιθάρες και φωνές, οι δύο καλλιτέχνες παρουσίασαν ένα μουσικό πρόγραμμα με τραγούδια των Μάνου Χατζιδάκι και Μάνου Λοΐζου, έντεχνα κομμάτια αλλά και επιλογές από το ιταλικό και γαλλικό ρεπερτόριο.

Η εκδήλωση αποτέλεσε την πρώτη από μια σειρά δράσεων που φιλοδοξούν να μετατρέψουν τον συγκεκριμένο πεζόδρομο σε έναν ανοιχτό χώρο καλλιτεχνικής έκφρασης και συνάντησης με το κοινό.

Το ραντεβού ανανεώνεται για την επόμενη Τρίτη στις 19:00, ενώ οι εκδηλώσεις προγραμματίζεται να πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, μετά και την ευγενική παραχώρηση του χώρου από τον Δήμο Πατρέων.

