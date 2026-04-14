Πάτρα: Ο προαστιακός «στεγνώνει» περιοχή της πόλης – Πού θα κοπεί το νερό την Τετάρτη

Διακοπή υδροδότησης θα σημειωθεί στα Καμίνια της Πάτρας την Τετάρτη 15 Απριλίου, εξαιτίας εργασιών που συνδέονται με έργο στη σιδηροδρομική γραμμή του Προαστιακού. Η ΔΕΥΑΠ ενημερώνει ότι η διακοπή θα διαρκέσει από το πρωί έως τις πρώτες μεσημεριανές ώρες, ζητώντας από τους κατοίκους να περιορίσουν την κατανάλωση νερού.

14 Απρ. 2026 12:14
Pelop News

Χωρίς νερό θα μείνει η περιοχή των Καμινίων στην Πάτρα αύριο, Τετάρτη 15 Απριλίου, λόγω εργασιών μετατόπισης αγωγού ύδρευσης που συνδέονται με έργο στη σιδηροδρομική γραμμή. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ, η διακοπή υδροδότησης στα Καμίνια θα ξεκινήσει στις 8 το πρωί και αναμένεται να διαρκέσει έως τις 2 το μεσημέρι.

Η παρέμβαση γίνεται στο πλαίσιο των εργασιών που εκτελούνται από την εταιρεία κατασκευής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση του επιχώματος και του τεχνικού της σιδηροδρομικής γραμμής Προαστιακού Πατρών στη ΧΘ 15+870 Γρ. Π-ΠΥ». Εξαιτίας αυτών των εργασιών απαιτείται μετατόπιση αγωγού ύδρευσης, κάτι που φέρνει πολύωρη διακοπή νερού στην περιοχή.

Για τους κατοίκους των Καμινίων, η ενημέρωση έχει πρακτική σημασία, καθώς η διακοπή υδροδότησης θα επηρεάσει ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητας μέσα σε ώρες αιχμής. Γι’ αυτό και η ΔΕΥΑΠ καλεί τους πολίτες να φροντίσουν έγκαιρα για τις βασικές ανάγκες τους.

Γιατί θα γίνει η διακοπή υδροδότησης

Η διακοπή νερού στα Καμίνια δεν προκύπτει από βλάβη, αλλά από προγραμματισμένες εργασίες που σχετίζονται με την πορεία μεγάλου τεχνικού έργου στη σιδηροδρομική γραμμή του Προαστιακού της Πάτρας. Ουσιαστικά, η μετατόπιση του αγωγού ύδρευσης κρίθηκε αναγκαία ώστε να προχωρήσει το έργο αποκατάστασης στο συγκεκριμένο σημείο.

Αυτό σημαίνει ότι η περιοχή θα βρεθεί προσωρινά χωρίς υδροδότηση, με τη ΔΕΥΑΠ να επισημαίνει ότι από την αρμόδια υπηρεσία θα γίνει προσπάθεια ώστε ο χρόνος της διακοπής να περιοριστεί όσο γίνεται περισσότερο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο αρχικός προγραμματισμός δίνει ένα χρονικό πλαίσιο, χωρίς να αποκλείεται η υδροδότηση να αποκατασταθεί νωρίτερα, αν οι εργασίες ολοκληρωθούν πριν από την προκαθορισμένη ώρα.

Στην ανακοίνωσή της, η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των πολιτών για την ταλαιπωρία που θα προκύψει και απευθύνει σαφή σύσταση προς τους κατοίκους της περιοχής να κρατήσουν την κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.

Η σύσταση αυτή αφορά κυρίως τις ώρες πριν από τη διακοπή, ώστε να αποφευχθεί άσκοπη επιβάρυνση του δικτύου, αλλά και να διευκολυνθεί συνολικά η διαχείριση της υδροδότησης μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ