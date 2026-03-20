Πάτρα: Ο σχεδιασμός μπαίνει στις ράγες, σήμερα η πρώτη συνάντηση με Κυρανάκη για το τρένο

Η συζήτηση για τη σιδηροδρομική σύνδεση της Πάτρας μπαίνει ξανά στις ράγες σήμερα στις 14:00, στα γραφεία των Σιδηρόδρομων Ελλάδος ΜΑΕ, με τη συγκρότηση της Κοινής Ομάδας Εργασίας που αναλαμβάνει την επεξεργασία της τελικής πρότασης για τη διέλευση της γραμμής στην πόλη και τη σύνδεσή της με το λιμάνι. Η πωτοβουλία ανήκει στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, και σηματοδοτεί την έναρξη ενός πιο οργανωμένου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Στη σημερινή συνάντηση θα καθοριστούν οι διαδικασίες συνεργασίας, θα συζητηθούν τα βασικά τεχνικά ζητήματα και θα γίνει μία πρώτη αποτίμηση των δεδομένων που απαιτούνται για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης χρηματοδότησης, με στόχο η πρόταση να κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στο 2026.

Η πρωτοβουλία έρχεται μετά από αρκετούς μήνες στασιμότητας, καθώς από τα τέλη του 2025 δεν είχε παρουσιαστεί ουσιαστική πρόοδος για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου. Τον Δεκέμβριο, ο υφυπουργός είχε επισκεφθεί την Πάτρα και είχε παρουσιάσει προφορικά ένα σχέδιο που συνδύαζε υπογειοποίηση και επιφανειακή λειτουργία της γραμμής. Η πρόταση προέβλεπε υπόγειο τμήμα από τον Αγιο Διονύσιο έως τον Αγιο Ανδρέα, ενώ σε άλλα σημεία η διέλευση θα γινόταν μέσω συστήματος τύπου «light train» ή τραμ. Μετά τη συνάντηση είχε συμφωνηθεί μία περίοδος διαβούλευσης, με στόχο μέχρι τις αρχές της άνοιξης να διαμορφωθεί μια ώριμη, χρηματοδοτήσιμη πρόταση.

Ο Δήμος Πατρέων έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συμμετάσχει στη σημερινή συνεδρίαση, υποστηρίζοντας ότι δεν θα νομιμοποιήσει οποιαδήποτε συζήτηση για μικρότερη υπογειοποίηση από αυτή που έχει εξαγγείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συνεδρίαση θα παραβρεθούν ωστόσο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τα Επιμελητήρια της περιοχής και ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών, οι οποίοι είχαν προσκληθεί και στην ευρεία σύσκεψη του Δεκεμβρίου.

Παρά τις επιφυλάξεις, στο υπουργείο θεωρούν ότι η Κοινή Ομάδα Εργασίας μπορεί να αποτελέσει το κρίσιμο βήμα για τη σύνθεση διαφορετικών απόψεων και την επιτάχυνση της υλοποίησης ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την πόλη και το λιμάνι.

