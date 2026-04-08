Πάτρα: Ο σταθμός «Π. Κανελλόπουλος» γίνεται κόμβος, το πλοίο σφυρίζει σε διαφορετική θέση ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Ο επιβατικός σταθμός «Παναγιώτης Κανελλόπουλος», που βρίσκεται στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, καθώς και η ευρύτερη περιοχή του Αγίου Διονυσίου, μετατρέπονται πλέον σε συγκοινωνιακό κόμβο μετά την αλλαγή της θέσης ελλιμενισμού των πλοίων της γραμμής Πάτρα – Κεφαλονιά.

Το πρωί της Μ. Τετάρτης ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠΑ, Παναγιώτης Αναστασόπουλος, μαζί με τον πράκτορα και εκπρόσωπο της Levante Ferries, Γιώργο Τελώνη, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου στο χώρο του λιμανιού, όπου αναφέρθηκαν στα πολλαπλά οφέλη της συγκεκριμένης απόφασης, όπου το πλοίο πλέον δεν θα έχει αφετηρία τον μόλο της Αγίου Νικόλαου.

Το σημαντικότερο όμως όφελος αφορά την πόλη, καθώς μέχρι και πέρυσι η επιβίβαση και αποβίβαση πραγματοποιούνταν από τον μόλο της Αγίου Νικολάου, με αποτέλεσμα εκατοντάδες Ι.Χ. —σε ημέρες αιχμής που έφταναν ακόμη και τα 180— να διέρχονται μέσω της οδού Όθωνος Αμαλίας, επιβαρύνοντας σημαντικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Αυτό πλέον παύει να υφίσταται, καθώς η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων που επιθυμούν να ταξιδέψουν με το πλοίο θα πραγματοποιείται μέσω της Πύλης 1, στην Ηρώων Πολυτεχνείου, και όχι μέσα από το κέντρο της πόλης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠΑ, Παναγιώτης Αναστασόπουλος, δήλωσε:

«Πλέον, η αφετηρία των δρομολογίων για τη γραμμή Πάτρα – Κεφαλονιά – Ιθάκη θα γίνεται από τον επιβατικό σταθμό “Παναγιώτης Κανελλόπουλος” και η εμπειρία του επιβάτη αναβαθμίζεται σημαντικά. Οι παροχές από πλευράς λιμανιού είναι βελτιωμένες και είμαστε βέβαιοι ότι οι επιβάτες θα είναι πλήρως ικανοποιημένοι. Με αυτή την κίνηση όχι μόνο αναβαθμίζουμε την εμπειρία των επιβατών, αλλά συμβάλλουμε και στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης. Επειδή το ταξίδι ξεκινά από τη στεριά, είμαστε σίγουροι ότι οι επιβάτες που θα ταξιδέψουν μέσω του λιμανιού της Πάτρας θα έχουν τις καλύτερες εντυπώσεις».

ΤΕΛΩΝΗΣ

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τελώνης τόνισε: «Επιτρέψτε μου να πω ότι σήμερα γράφεται ιστορία, καθώς για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από τον σταθμό “Παναγιώτης Κανελλόπουλος”, ο οποίος είναι σύγχρονος και από τους καλύτερους στην Ελλάδα. Πρόκειται για έναν στεγασμένο σταθμό, με πλήρη πρόσβαση για ΑμεΑ και όλες τις απαραίτητες υποδομές που απαιτεί ένας σύγχρονος επιβατικός σταθμός.

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα είναι η συνδεσιμότητά του με όλα τα μέσα μεταφοράς. Σε απόσταση αναπνοής βρίσκονται τα ΚΤΕΛ Αχαΐας, ενώ στον ίδιο χώρο λειτουργούν τα ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς και Αιτωλοακαρνανίας. Παράλληλα, ο ΟΛΠΑ παρέχει λεωφορείο για την εσωτερική μετακίνηση των επιβατών από το παλαιό στο νέο λιμάνι, ώστε να μην ταλαιπωρείται κανείς, ενώ όσοι επιβάτες επιθυμούν μπορούν να σταθμεύουν δωρεάν στον σταθμό του ΟΣΕ, στο Άγιο Διονύσιο».

