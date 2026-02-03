Πάτρα: Ο Συλλόγος Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη «Ζωή Γλυκιά» έκοψε πίτα ΦΩΤΟ

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πάτρας «Ζωή Γλυκιά», την Κυριακή 1/02/ 2026, στο φιλόξενο περιβάλλον του cafe Molos.

Η εκδήλωση διεξήχθη σε θερμό και συγκινητικό κλίμα, προσφέροντας τη δυνατότητα στα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου να ανταλλάξουν ευχές για τη νέα χρονιά και να ενισχύσουν τους δεσμούς αλληλεγγύης και αμοιβαίας στήριξης που αποτελούν θεμέλιο της δράσης του Συλλόγου.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Προέδρος κα Γούλα Βασιλική, ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι στηρίζουν διαχρονικά το έργο του Συλλόγου «Ζωή Γλυκιά», επισημαίνοντας τη σημασία της ενημέρωσης, της πρόληψης και της συλλογικής προσπάθειας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνθηκαν στους δωροθέτες που συνέβαλαν στη λαχειοφόρο αγορά, στο Αρτοποιείο Niki’s Bakery για την ευγενική προσφορά της πρωτοχρονιάτικης πίτας, στο Juniors Club για τις δημιουργικές δραστηριότητες που απασχόλησαν τους μικρούς φίλους του Συλλόγου, καθώς και σε όλα τα μέλη που συμμετέχουν ενεργά και στηρίζουν έμπρακτα τις δράσεις του.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:

ο πατήρ Σπυρίδων Αλεξανδρής, εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου,

η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας κα Άννα Μαστοράκου,

η Αντιδήμαρχος Υγείας κα Βίβιαν Σαμούρη,

ο Πρόεδρος της ΠΟΜΑμεΑ Δυτικής Ελλάδας & Ν.Ι.Ν. κ. Αντώνης Χαροκόπος,

ο πρώην Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος,

ο εκπρόσωπος της παράταξης Σπιράλ κ. Μάκης Κουλούρης

ο κ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος από την εφημερίδα Πελοπόννησος,

ο κ. Ασημάκης Παπαδάτος Μέντης, εκπροσωπώντας την ομάδα «Με όλους εσάς μπορούμε»,

η κα Λαμπρινή Τσακαλόζου από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, η κα Λιάνα Ιβάντσικ από το ΙΦΝΕ Αχαΐας,

η κα Κώτση από το Άλμα Ζωής,

η κα Ελευθερία Θεοδωροπούλου από την Ελεάννα – Παράρτημα Πάτρας,

η κα Άντα Ρεμούντη από το Φωτεινό Αστέρι,

η κα Εύη Σπηλιωτοπούλου από το Λύκειο Ελληνίδων,

η κα Κατερίνα Βέργη από την Παναθηναϊκή – Παράρτημα Πάτρας,

η κα Ελένη Στρακαδούνα από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών,

η κα Ελένη Βασιλοπούλου από τον Οργανισμό Safety Project,

η κα Σοφία Πανίτσα από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ερυθρά Γαία,

η κα Ελένη Χρυσανθοπούλου από την Ένωση Γυναικών Δυμαρίστη,

ο κ. Δημήτρης Κοτσόπουλος από τον Σύλλογο Ευρυτάνων Αχαΐας, καθώς και

η παιδοενδοκρινολόγος κα Γεωργία Αβράμη.

Η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών και Βουλευτής Ν. Αχαΐας κα Χριστίνα Αλεξοπούλου δεν κατέστη δυνατόν να παρευρεθεί και απέστειλε επιστολή με τον χαιρετισμό της.

Επιστολή απέστειλε επίσης και ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά την κα Ντίνα Φουρφουρή για την ευγενική προσφορά του πίνακα ζωγραφικής που συνόδευε το φλουρί της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Ο Σύλλογος Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πάτρας «Ζωή Γλυκιά» εύχεται σε όλους υγεία, δύναμη και μια δημιουργική, γόνιμη και πραγματικά γλυκιά χρονιά.

Η νέα χρονιά να μας βρει πιο ενωμένους, πιο δυνατούς και πιο αποφασισμένους από ποτέ.

