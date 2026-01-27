Πάτρα: Ο Τάκης Πετρόπουλος αποχαιρετά τον Αντώνη Λαλιώτη

Συλλυπητήρια δήλωση για τον θάνατο του Αντώνη Λαλιώτη εξέδωσε ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, Τάκης Πετρόπουλος.

Στη δήλωσή του αναφέρει: «Αποχαιρετούμε έναν φίλο, έναν αγαπητό άνθρωπο και οικογενειάρχη, έναν αγωνιστή της ζωής. Ο Αντώνης, πέρα από την επαγγελματική του ενασχόληση, συνδέθηκε και με τον αθλητισμό και ιδιαίτερα με το χάντμπολ. Φεύγει αφήνοντας έντονο το κοινωνικό του αποτύπωμα. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σε όλους τους οικείους του».

