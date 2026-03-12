Πάτρα: Ο Θανάσης Σαμαράς φέρνει τη νέα stand up παράσταση «Ελεύθερος» στο Πάνθεον

Με τη νέα του stand up comedy παράσταση «Ελεύθερος» έρχεται στην Πάτρα ο Θανάσης Σαμαράς, σε μια βραδιά γεμάτη χιούμορ, ιστορίες και ανατροπές. Το κοινό θα τον απολαύσει την Πέμπτη 12 Μαρτίου στο Θέατρο Πάνθεον, σε μια εμφάνιση που υπόσχεται πολύ γέλιο και έναν απολαυστικά αυτοσαρκαστικό μονόλογο.

Πάτρα: Ο Θανάσης Σαμαράς φέρνει τη νέα stand up παράσταση «Ελεύθερος» στο Πάνθεον
12 Μαρ. 2026 14:26
Pelop News

Στην Πάτρα έρχεται ο Θανάσης Σαμαράς με τη νέα του stand up comedy παράσταση «Ελεύθερος», συνεχίζοντας τη σκηνική του πορεία μετά την επιτυχία της προηγούμενης δουλειάς του, «ΠΩΣ ΤΟΛΜΑΤΕ;».

Η παράσταση θα παρουσιαστεί την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 στο Θέατρο Πάνθεον, στην οδό Δημητρίου Γούναρη 34, με ώρα έναρξης στις 9.30 το βράδυ. Η είσοδος έχει οριστεί στα 13 ευρώ, ενώ τα εισιτήρια διατίθενται μέσω more.com, από το δίκτυο καταστημάτων Public, αλλά και από το ταμείο του θεάτρου την ημέρα της παράστασης.

Στο νέο του υλικό, ο Θανάσης Σαμαράς επιστρέφει στη σκηνή με την ίδια κωμική ενέργεια και τον ίδιο αυτοσαρκασμό, αυτή τη φορά όμως για να δηλώσει πως δεν θέλει πια να ζει… «Ελεύθερος». Με χιούμορ, παρατηρητικότητα και προσωπικές ιστορίες, χτίζει μια παράσταση που κινείται ανάμεσα στις σχέσεις, τις κοινωνικές προσδοκίες, τις ανασφάλειες και όσα κουβαλά ο καθένας από τα παιδικά του χρόνια μέχρι την ενήλικη ζωή.

Ο ίδιος υπόσχεται μια παράσταση που θέλει πρώτα από όλα να χαρίσει άφθονο γέλιο στο κοινό, ενώ μέσα από την κωμική της αφετηρία στήνει ένα ιδιότυπο «πρώτο ραντεβού» με τους θεατές. Οπως χαρακτηριστικά προτείνεται και στην παρουσίαση της βραδιάς, όσοι βρεθούν εκεί καλούνται σχεδόν… να αποφασίσουν αν είναι έτοιμοι να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους μαζί του, αφού πρώτα ακούσουν όλα όσα έχει να τους αποκαλύψει.

Στην παράσταση, ο κωμικός μιλά για τη ζήλια, για τις παράλογες απαιτήσεις των άλλων, για εμπειρίες που τον σημάδεψαν, αλλά και για όσα όλοι αναγνωρίζουν στην καθημερινότητά τους, έστω κι αν ποτέ δεν τα λένε ανοιχτά. Το αποτέλεσμα είναι μια κωμική αφήγηση με προσωπικό ύφος και άμεση επαφή με το κοινό.

Ο Θανάσης Σαμαράς ξεκίνησε τη διαδρομή του μέσα από τη δημιουργία κωμικών βίντεο στο YouTube και συνέχισε να παράγει σταθερά περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα ενεργός στο TikTok, όπου έχει αποκτήσει ισχυρή παρουσία μέσα από αστείες και συχνά αυτοσαρκαστικές αφηγήσεις.

Παράλληλα, έχει συνεργαστεί με τηλεοπτικά πρότζεκτ, με πιο πρόσφατη τη συμμετοχή του στη συγγραφή κωμικών κειμένων για την εκπομπή «Μήτσι Var» του Γιώργου Μητσικώστα, ενώ μετρά ήδη δεκατρία χρόνια επαγγελματικής παρουσίας στο stand up comedy, με εμφανίσεις σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.

Το 2014, μαζί με τον κωμικό Βασίλη Κατέρη, διοργάνωσε το πρώτο Open Mic στη Θεσσαλονίκη, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάδειξη νέων κωμικών, ενώ το 2025 βιντεοσκόπησε και ανέβασε στο YouTube την πρώτη του ολοκληρωμένη solo παράσταση, με τίτλο «ΠΩΣ ΤΟΛΜΑΤΕ;», ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για το νέο του δημιουργικό κεφάλαιο.

