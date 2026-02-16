Πάτρα: Ο θίασος VARATE ανεβάζει τη σατιρική «ΜΥΔΙΑ» στις Σκάλες Πατρέως

Μια ιδιαίτερη θεατρική δράση με σατιρικό χαρακτήρα και έντονο καρναβαλικό αποτύπωμα ετοιμάζει ο θίασος VARATE στην Πάτρα, παρουσιάζοντας την παράσταση «ΜΥΔΙΑ» την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις Σκάλες Πατρέως.

Η παράσταση, με στοιχεία θεατρικής παρωδίας και αυτοσχεδιασμού, εντάσσεται στο κλίμα του Πατρινού Καρναβαλιού και φιλοδοξεί να συνδυάσει χιούμορ, μουσική και performance σε έναν ανοιχτό δημόσιο χώρο της πόλης.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν οι ομάδες «Άσπρο-Μαύρο-Κλαφσίγελος 74» σε συνεργασία με την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, ενώ η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κάτω μέρος των Σκαλών Πατρέως με ώρα έναρξης 20:30.

Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα στο κοινό να δώσει το «παρών», ενισχύοντας το καρναβαλικό κλίμα της περιόδου μέσα από μια ακόμη πολιτιστική δράση στην πόλη.

