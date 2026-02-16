Πάτρα: Ο θίασος VARATE ανεβάζει τη σατιρική «ΜΥΔΙΑ» στις Σκάλες Πατρέως

Με καρναβαλικό χιούμορ και θεατρική διάθεση επιστρέφει ο θίασος VARATE στην Πάτρα, παρουσιάζοντας τη σατιρική «ΜΥΔΙΑ» στο πλαίσιο των δράσεων του Πατρινού Καρναβαλιού.

Πάτρα: Ο θίασος VARATE ανεβάζει τη σατιρική «ΜΥΔΙΑ» στις Σκάλες Πατρέως
16 Φεβ. 2026 13:24
Pelop News

Μια ιδιαίτερη θεατρική δράση με σατιρικό χαρακτήρα και έντονο καρναβαλικό αποτύπωμα ετοιμάζει ο θίασος VARATE στην Πάτρα, παρουσιάζοντας την παράσταση «ΜΥΔΙΑ» την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις Σκάλες Πατρέως.

Η παράσταση, με στοιχεία θεατρικής παρωδίας και αυτοσχεδιασμού, εντάσσεται στο κλίμα του Πατρινού Καρναβαλιού και φιλοδοξεί να συνδυάσει χιούμορ, μουσική και performance σε έναν ανοιχτό δημόσιο χώρο της πόλης.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν οι ομάδες «Άσπρο-Μαύρο-Κλαφσίγελος 74» σε συνεργασία με την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, ενώ η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κάτω μέρος των Σκαλών Πατρέως με ώρα έναρξης 20:30.

Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα στο κοινό να δώσει το «παρών», ενισχύοντας το καρναβαλικό κλίμα της περιόδου μέσα από μια ακόμη πολιτιστική δράση στην πόλη.

Πάτρα: Ο θίασος VARATE ανεβάζει τη σατιρική «ΜΥΔΙΑ» στις Σκάλες Πατρέως

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:08 Χειμερινά road trips στην Ελλάδα: Τρεις διαδρομές για αυθόρμητες αποδράσεις
15:00 Αιγιάλεια: Για 7 μήνες ακόμα λειψή η Αστυνόμευση – Mετά το καλοκαίρι έρχεται η ενίσχυση
15:00 Μαρινάκης: Από τη «Βιολάντα» και τις αμβλώσεις έως ενέργεια, εργασιακά και εξωτερική πολιτική – Όσα είπε στην ενημέρωση
14:55 «Red Code» για την κακοκαιρία: Σε επιφυλακή τέσσερις Περιφέρειες – Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα
14:48 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Το Καρναβάλι όλης της Ελλάδας – ΔΕΙΤΕ τα άρματα του Βασιλιά και το «ΟΠΕΚΕ Μπε…»
14:47 Μήνυση Γεωργιάδη κατά Κωνσταντοπούλου για τη «Βιολάντα» – Καταγγελία για συκοφαντική δυσφήμιση
14:47 Πρεμιέρα για τα ακριβά φάρμακα από τα φαρμακεία της γειτονιάς – Τι αλλάζει για τους ασθενείς
14:40 Φωτογραφίες Καισαριανής: Επικοινωνία Κακλαμάνη-Μενδώνη για την απόκτησή τους – Στόχος να περάσουν στη Βουλή αν επιβεβαιωθεί η γνησιότητα
14:37 Προειδοποίηση Ζελένσκι πριν την τριμερή στη Γενεύη-Περιμένει μαζική επίθεση
14:36 Ελληνοτουρκικά: Κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση Γεραπετρίτη στη Βουλή για τις συμφωνίες Ελλάδας-Τουρκίας
14:26 Ανησυχία για την παραβατικότητα ανηλίκων: Διαδοχικά περιστατικά βίας φτάνουν στα παιδιατρικά νοσοκομεία
14:18 Τρένο εκτός γραμμής στην Ελβετία – Πέντε τραυματίες
14:16 Πάτρα: Δύο γυναίκες νεκρές σε σπίτι στην Εγλυκάδα – Ηταν αδελφές 66 και 68 ετών
14:15 Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ εκτάκτως στις ΗΠΑ – Τι θα γίνει με το Final 8 του Κυπέλλου
14:04 Κακοκαιρία 24 ωρών με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους: Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» πιο έντονα – Στο στόχαστρο η Δ. Ελλάδα
14:00 Πάτρα: Γκρεμίστηκε εγκαταλειμμένο σπίτι – Άφαντος ο ιδιοκτήτης, κλειστή η οδός Ιωνίας
13:58 Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων νεογέννητα δίδυμα 17 ημερών από το Αγρίνιο
13:56 Λέρος: Σύλληψη 55χρονου μετά από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας
13:50 Πειραιάς: Βίντεο από ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ – Με όπλο απείλησε υπαλλήλους και διέφυγε
13:43 Προφυλακιστέος σωφρονιστικός υπάλληλος για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στις φυλακές Διαβατών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ