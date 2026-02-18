Πάτρα: Ο θίασος «VARATE» ξανακτυπά σήμερα με την τραγωδία «ΜΥΔΙΑ»
Η παράσταση από τον θίασο «VARATE», στις σκάλες Πατρέως, σήμερα Τετάρτη 18/02/2026.
Αφίχθει εις την Πόλη μας ο ξακουστός θίασος VARATE,
θα παίξουνε ΜΥΔΙΑ που είναι σπουδαίο δράμα, σε μια νέα μετάφραση που είναι άλλο Πράμα.
Ημέρα 18 μηνός ΓΑΜΗΛΙΟΝΟΣ και πέρι ώραν 8 κ 30 το ΔΕΙΛΙΝΟ
εις τας κλήμακας των καμαρών (Πατρέως).
Έργον τρισδιάστατον – ασπόνδηλον.
Τσατσατσα…
Ο Θίασος «VARATE» ξανακτυπά με την τραγωδία «ΜΥΔΙΑ»
Άσπρο – Μαύρο – Κλαφσίγελος 74 και ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας
Τετάρτη 18/2, ώρα: 8.30μμ
Σκάλες Πατρέως (κάτω μέρος)
Να είμαστε όλοι ΕΚΕΙ!
