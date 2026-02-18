Πάτρα: Ο θίασος «VARATE» ξανακτυπά σήμερα με την τραγωδία «ΜΥΔΙΑ»

Αφίχθει εις την Πόλη μας ο ξακουστός θίασος VARATE,

θα παίξουνε ΜΥΔΙΑ που είναι σπουδαίο δράμα, σε μια νέα μετάφραση που είναι άλλο Πράμα.

Ημέρα 18 μηνός ΓΑΜΗΛΙΟΝΟΣ και πέρι ώραν 8 κ 30 το ΔΕΙΛΙΝΟ

εις τας κλήμακας των καμαρών (Πατρέως).

Έργον τρισδιάστατον – ασπόνδηλον.

Τσατσατσα…

Ο Θίασος «VARATE» ξανακτυπά με την τραγωδία «ΜΥΔΙΑ»

Άσπρο – Μαύρο – Κλαφσίγελος 74 και ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας

Τετάρτη 18/2, ώρα: 8.30μμ

Σκάλες Πατρέως (κάτω μέρος)

Να είμαστε όλοι ΕΚΕΙ!

