Πάτρα: Οι ασθενείς δεν είναι για περιφορά, η γάγγραινα των διακομιδών πνίγει τα νοσοκομεία

Η ΕΙΝΑ μέτρησε 215 μεταφορές ασθενών τον Οκτώβριο από τον Πύργο.

ΤΕΠ ΠΓΝΠ: Μετά την εφημερία της Δευτέρας, 39 ασθενείς στα ράντζα για πάνω από τρεις ημέρες