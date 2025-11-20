Πάτρα: Οι ασθενείς δεν είναι για περιφορά, η γάγγραινα των διακομιδών πνίγει τα νοσοκομεία
Η ΕΙΝΑ μέτρησε 215 μεταφορές ασθενών τον Οκτώβριο από τον Πύργο.
Περιφερόμενοι γιατροί, περιφερόμενοι ασθενείς, νοσηλεία στα επείγοντα είναι οι τρεις εικόνες που καταγράφονται καθημερινά στο νοσοκομειακό σύστημα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Εικόνες που έρχονται από το παρελθόν καθώς ουδείς μέχρι σήμερα δεν έχει φροντίσει να τις θεραπεύσει.
«Ούτε μία ούτε δύομ αλλά 215(!) διακομιδές ασθενών πραγματοποιήθηκαν τον μήνα Οκτώβριο από το ΓΝ Πύργου προς τα δύο νοσοκομεία της Πάτρας λόγω αδυναμίας διαχείρισης-έλλειψης προσωπικού. Το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο και δε συνέπεσε με κάποια ξαφνική συγκυρία ή καταστροφή, αλλά αποτελεί μόνιμη πλέον κατάσταση με τον αριθμό να είναι σταθερός κάθε μήνα» περιγράφει ο πρόεδρος της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας (ΕΙΝΑ) Χρήστος Δάβουλος. Σε μικρότερη κλίμακα είναι οι διακομιδές που γίνονται από την Αιτωλοακαρνανία.
Ειδικότερα όμως για το νοσοκομείο του Πύργου, το πρόβλημα εντάθηκε προ τετραετίας μετά τις συνεχείς παραιτήσεις παθολόγων και τις αποτελεσματικές προκηρύξεις για την κάλυψη των κενών. Ο κ. Δάβουλος υπενθυμίζει «πριν 4 χρόνια παύει η λειτουργία της Παθολογικής κλινικής Αμαλιάδας με μετακίνηση των ιατρών στο ΓΝ Πύργου. Μετά από λίγο διάστημα και εξαιτίας άσχημων συνθηκών εργασίας και αυθαιρεσιών του τότε διοικητή παραιτούνται τρεις παθολόγοι από το ΓΝ Πύργου (2021), γεγονός που άνοιξε τον ασκό των μετακινήσεων ιατρών από τα νοσοκομεία της Πάτρας εδώ και μια 5ετία με το μανδύα της κάλυψης «έκτακτων» αναγκών του εκεί νοσοκομείου».
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΙΝΑ, η υποστελέχωση ωστόσο δεν αφορά μόνο την παθολογική αλλά και άλλες ειδικότητες, μιας και το νοσοκομείο του Πύργου λειτουργεί με έναν γαστρεντερολόγο και έναν νευρολόγο, με ελλείψεις τόσο στην καρδιολογική αλλά και στο ακτινολογικό με πολλές εξετάσεις να διενεργούνται σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.
«Η ιστορία του νοσοκομείου αυτού αποτελεί μια αποτύπωση της κατάστασης του ΕΣΥ» εκτιμά ο κ. Δάβουλος και εξηγεί: «Οι μετακινήσεις παθολόγων εδώ και μια πενταετία από Πάτρα και Αρκαδία για την «ενίσχυση» του ΓΝ Πύργου δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα για τον πληθυσμό της περιοχής. Οπως έχουμε πολλάκις διαμηνύσει σε παραστάσεις διαμαρτυρίας προς τη διοίκηση της 6ης ΥΠΕ, η εφημέρευση από άλλον ιατρό κάθε μέρα κατά το δόγμα μια λευκή ρόμπα και ένα όνομα στο πρόγραμμα δεν αποτελεί κάλυψη υγειονομικών αναγκών. Η εξέταση και αντιμετώπιση ενός ασθενούς απαιτεί διεπιστημονική συνεργασία, ιατρικό πλάνο από ομάδα ιατρών. Η κατάσταση, λοιπόν, με τις μετακινήσεις και εκ του αποτελέσματος, όχι μόνο δεν έλυσε κάποιο πρόβλημα, αλλά απεναντίας επέφερε και παραιτήσεις ιατρών από τα νοσοκομεία μετακίνησης, καθώς μόνο από το ΠΓΝΠ έχουν παραιτηθεί πέντε παθολόγοι τα τελευταία τέσσερα χρόνια, διογκώνοντας τα κενά. Επίσης αποτελεί αντικίνητρο για νέους συναδέλφους να καταθέσουν υποψηφιότητα στις όποιες -λιγοστές προκηρύξεις προβαίνει το υπουργείο μιας και σκέφτονται ένα εργασιακό μέλλον μετακινούμενου ιατρού, με τις τελευταίες προκηρύξεις να αποβαίνουν άγονες».
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΧΗ
Ερωτηθείς από την «Π» ο διοικητής του νοσοκομείου, Σπύρος Πολίτης, απάντησε ότι «πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα για το οποίο καθημερινά δίνουμε μάχη για τη διαχείρισή του. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να ταλαιπωρούνται οι ασθενείς μας. Σήμερα είμαστε καλύτερα απ’ ό,τι στο παρελθόν καθώς έχουμε τέσσερις παθολόγους και μετακινούνται γιατροί από την Πάτρα για να καλύψουν τρεις εφημερίες τον μήνα. Οταν οι θέσεις που προκηρύσσονται βγαίνουν άγονες αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε και πολλές επιλογές».
Παρά τις επικρατούσες συνθήκες, το νοσοκομείο Πύργου ετησίως καλύπτει 45.000 ασθενείς στα επείγοντα και νοσηλεύει 11.000 ασθενείς.
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ
Το θέμα της υποστελέχωσης και κατ’ επέκταση υπολειτουργίας των περιφερειακών νοσοκομείων, θα πρέπει να μπει επιτέλους σε μία κοινή βάση συνεννόησης και συνεργασίας υπό τη σκέπη της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Να κληθούν όλοι οι διευθυντές των παθολογικών κλινικών και να αναζητήσουν διαδρομές αντιμετώπισης της κατάστασης. Με τόσα ηλεκτρονικά μέσα διαθέσιμα, θα μπορούσε να παρέχεται βοήθεια στους γιατρούς των περιφερειακών νοσοκομείων ώστε να κρίνεται εάν ένα περιστατικό χρήζει ή όχι διακομιδής στην Πάτρα.
