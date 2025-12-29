Πάτρα: Οι «Μποναμάδες» στήθηκαν στον πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων – «Αρωμα» παλιάς Πρωτοχρονιάς

Πληθώρα προϊόντων και πρωτότυπες προτάσεις για όλα τα βαλάντια

Πάτρα: Οι «Μποναμάδες» στήθηκαν στον πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων - «Αρωμα» παλιάς Πρωτοχρονιάς Μία εικόνα από τη χθεσινή πρώτη βραδιά των «μποναμάδων» στην Τριών Ναυάρχων
29 Δεκ. 2025 12:00
Pelop News

Στήθηκαν και φέτος οι περίφημοι «μποναμάδες» στον πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων, ενόψει της εορτής της Πρωτοχρονιάς, δίνοντας έντονο εορταστικό τόνο στο κέντρο της πόλης. Η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη, που εκτείνεται από την Τριών Ναυάρχων έως τη Ρήγα Φεραίου, αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για μικρούς και μεγάλους, προσελκύοντας καθημερινά πλήθος επισκεπτών.

Από χθες, πρώτη ημέρα λειτουργίας τους, οι πάγκοι είναι γεμάτοι με χριστουγεννιάτικα προϊόντα, είδη δώρων, παιχνίδια, βιβλία, ψεύτικα κοσμήματα, εκκλησιαστικά είδη, ξηρούς καρπούς, κάστανα και παραδοσιακά γλυκίσματα. Οι μυρωδιές και τα χρώματα δημιουργούν μια γιορτινή εικόνα που θυμίζει παλιές εποχές, όταν οι «μποναμάδες» αποτελούσαν βασικό κομμάτι των εορτών. Η κίνηση χαρακτηρίζεται ήδη ενθαρρυντική.

Πάτρα: Οι «Μποναμάδες» στήθηκαν στον πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων - «Αρωμα» παλιάς Πρωτοχρονιάς

Γούρια, ημερολόγια και ατζέντες για τη νέα χρονιά, στην πρώτη γραμμή της ζήτησης από τους καταναλωτές

«Ο κόσμος βγαίνει, κάνει τη βόλτα του και ψάχνει μικρά, συμβολικά δώρα. Δεν είναι μόνο οι αγορές, είναι και η αίσθηση των ημερών» σημείωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ο έμπορος Κώστας Τριανταφύλλου που συμμετέχει κάθε χρόνο στην εμποροπανήγυρη της Πάτρας. Αλλος επαγγελματίας, ο Νίκος Σεμπαρδής, τονίζει ότι «παρά τις δυσκολίες της εποχής, υπάρχει ενδιαφέρον και οι τιμές είναι προσιτές για όλους». Θετική είναι και η εικόνα από την πλευρά των πολιτών. «Ερχομαι κάθε χρόνο με τα παιδιά. Είναι παράδοση, βλέπουν τον κόσμο, μυρίζουν τα κάστανα και διαλέγουν κάτι μικρό για την Πρωτοχρονιά» αναφέρει η Δώρα Πετροπούλου, ενώ ο Στέφανος Παπαϊωάννου επισημαίνει ότι «βρίσκεις πράγματα που δεν θα δεις εύκολα στα καταστήματα και σε καλές τιμές».

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, όλα τα πωλούμενα είδη πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας, ενώ η διάθεσή τους γίνεται βάσει των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών. «Η ασφάλεια του καταναλωτή είναι προτεραιότητα και οι έλεγχοι είναι συνεχείς» επισημαίνεται χαρακτηριστικά. Οι «μποναμάδες» θα λειτουργούν έως και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, λίγες ώρες πριν την αλλαγή του χρόνου, δίνοντας την ευκαιρία για τις τελευταίες αγορές της χρονιάς.

Η παραδοσιακή αυτή εμποροπανήγυρη παραμένει ζωντανό κομμάτι της εορταστικής ζωής της πόλης, συνδέοντας το σήμερα με τη συλλογική μνήμη και το λαϊκό πνεύμα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

