Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν από την Πέμπτη 25 έως την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

Η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας για τις εφημερίες των ιατρών από την Πέμπτη 25 έως την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

24 Δεκ. 2025 12:22
Οι εφημερεύοντες ιατροί για τις 25 και 26 Δεκεμβρίου από 7 π.μ. Πέμπτη έως 7 π.μ Σαββάτου και για τις 27 και 28 Δεκεμβρίου από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου.

25,26 Δεκεμβρίου

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:
Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα
Τηλέφωνα: 2614008649. 6932295107

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ:
Τριλίβας Ιωάννης
Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο:2613023088

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ:
Παπαγεωργίου Ουρανία
Κανακάρη 155-157 Πάτρα, 2ο ιατρείο Βασιλακοπούλου 33 (Μαραγκοπούλου) Βραχναίικα
Τηλέφωνο: 6936594513

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ:
Γιακουμάκης Σάββας
Θεσσαλονίκης 35,3ος Όροφος, 26441, Πάτρα
Τηλέφωνο:2614022771, 6973429183

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ:
Κωστόπουλος Αλκιβιάδης
Ακρωτηρίου 10, 263 32 Πάτρα
Τηλέφωνα: 6977246422

27,28 Δεκεμβρίου

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:
Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα
Τηλέφωνα: 2614008649. 6932295107

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ:
Ανδρικόπουλος Βλάσιος
Τηλέφωνα: 6936901845, 2610621612

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ:
Τριλίβας Ιωάννης
Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο:2613023088

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ:
Γιακουμάκης Σάββας
Θεσσαλονίκης 35,3ος Όροφος, 26441, Πάτρα
Τηλέφωνο:2614022771, 6973429183

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ:
Παπαγεωργίου Ουρανία
Κανακάρη 155-157 Πάτρα, 2ο ιατρείο Βασιλακοπούλου 33 (Μαραγκοπούλου) Βραχναίικα
Τηλέφωνο: 6936594513

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ:
Κωστόπουλος Αλκιβιάδης
Ακρωτηρίου 10, 263 32 Πάτρα
Τηλέφωνα: 6977246422

 

