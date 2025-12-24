Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν από την Πέμπτη 25 έως την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου
Η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας για τις εφημερίες των ιατρών από την Πέμπτη 25 έως την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου
Οι εφημερεύοντες ιατροί για τις 25 και 26 Δεκεμβρίου από 7 π.μ. Πέμπτη έως 7 π.μ Σαββάτου και για τις 27 και 28 Δεκεμβρίου από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου.
25,26 Δεκεμβρίου
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:
Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα
Τηλέφωνα: 2614008649. 6932295107
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ:
Τριλίβας Ιωάννης
Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο:2613023088
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ:
Παπαγεωργίου Ουρανία
Κανακάρη 155-157 Πάτρα, 2ο ιατρείο Βασιλακοπούλου 33 (Μαραγκοπούλου) Βραχναίικα
Τηλέφωνο: 6936594513
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ:
Γιακουμάκης Σάββας
Θεσσαλονίκης 35,3ος Όροφος, 26441, Πάτρα
Τηλέφωνο:2614022771, 6973429183
ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ:
Κωστόπουλος Αλκιβιάδης
Ακρωτηρίου 10, 263 32 Πάτρα
Τηλέφωνα: 6977246422
27,28 Δεκεμβρίου
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:
Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα
Τηλέφωνα: 2614008649. 6932295107
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ:
Ανδρικόπουλος Βλάσιος
Τηλέφωνα: 6936901845, 2610621612
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ:
Τριλίβας Ιωάννης
Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο:2613023088
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ:
Γιακουμάκης Σάββας
Θεσσαλονίκης 35,3ος Όροφος, 26441, Πάτρα
Τηλέφωνο:2614022771, 6973429183
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ:
Παπαγεωργίου Ουρανία
Κανακάρη 155-157 Πάτρα, 2ο ιατρείο Βασιλακοπούλου 33 (Μαραγκοπούλου) Βραχναίικα
Τηλέφωνο: 6936594513
ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ:
Κωστόπουλος Αλκιβιάδης
Ακρωτηρίου 10, 263 32 Πάτρα
Τηλέφωνα: 6977246422
