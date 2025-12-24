Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν από την Πέμπτη 25 έως την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

Οι εφημερεύοντες ιατροί για τις 25 και 26 Δεκεμβρίου από 7 π.μ. Πέμπτη έως 7 π.μ Σαββάτου και για τις 27 και 28 Δεκεμβρίου από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου.

25,26 Δεκεμβρίου

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος

Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα

Τηλέφωνα: 2614008649. 6932295107

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ:

Τριλίβας Ιωάννης

Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, 262 21 Πάτρα

Τηλέφωνο:2613023088

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ:

Παπαγεωργίου Ουρανία

Κανακάρη 155-157 Πάτρα, 2ο ιατρείο Βασιλακοπούλου 33 (Μαραγκοπούλου) Βραχναίικα

Τηλέφωνο: 6936594513

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ:

Γιακουμάκης Σάββας

Θεσσαλονίκης 35,3ος Όροφος, 26441, Πάτρα

Τηλέφωνο:2614022771, 6973429183

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ:

Κωστόπουλος Αλκιβιάδης

Ακρωτηρίου 10, 263 32 Πάτρα

Τηλέφωνα: 6977246422

27,28 Δεκεμβρίου

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος

Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα

Τηλέφωνα: 2614008649. 6932295107

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ:

Ανδρικόπουλος Βλάσιος

Τηλέφωνα: 6936901845, 2610621612

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ:

Τριλίβας Ιωάννης

Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, 262 21 Πάτρα

Τηλέφωνο:2613023088

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ:

Γιακουμάκης Σάββας

Θεσσαλονίκης 35,3ος Όροφος, 26441, Πάτρα

Τηλέφωνο:2614022771, 6973429183

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ:

Παπαγεωργίου Ουρανία

Κανακάρη 155-157 Πάτρα, 2ο ιατρείο Βασιλακοπούλου 33 (Μαραγκοπούλου) Βραχναίικα

Τηλέφωνο: 6936594513

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ:

Κωστόπουλος Αλκιβιάδης

Ακρωτηρίου 10, 263 32 Πάτρα

Τηλέφωνα: 6977246422

