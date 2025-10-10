Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Οκτωβρίου

Οι εφημερεύοντες ιατροί για τις 11 και 12 Οκτωβρίου, από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου.

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος

Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα

Τηλέφωνα: 2614008649. 6932295107

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ:

Ανδρικόπουλος Βλάσιος

Τηλέφωνα: 6936901845, 2610621612

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ:

Τριλίβας Ιωάννης-

Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, 262 21 Πάτρα

Τηλέφωνο:2613023088

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ:

Ζαφειροπούλου Χρυσή

Γούναρη 21-23, 262 21 Πάτρα

Τηλέφωνο: 6939243304

ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ:

Πράπα Δήμητρα

Ευνάρδου 8,Ισόγειο 26331 Πάτρα

Τηλέφωνο: 2610630482

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ:

Κωστόπουλος Αλκιβιάδης

Ακρωτηρίου 10, 263 32 Πάτρα

Τηλέφωνα: 6977246422

ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙ:

Τρίγκα Κωνσταντίνα

Κορίνθου 275,26221 Πάτρα

Τηλέφωνο:6974192118

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ:

Βιορμονική – Μαστοράκου Άννα

Κορίνθου 210,212,26221, Πάτρα

Τηλέφωνα:2610275556

«Ανοικτό μόνο ΣΑΒΒΑΤΟ 10 π.μ. – 2 μ.μ.»

