Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Οκτωβρίου

Η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας για τις εφημερίες των ιατρών το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Οκτωβρίου

γιατροί-εφημερία
10 Οκτ. 2025 13:32
Pelop News

Οι εφημερεύοντες ιατροί για τις 11 και 12 Οκτωβρίου, από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου.

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα
Τηλέφωνα: 2614008649. 6932295107

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ:

Ανδρικόπουλος Βλάσιος
Τηλέφωνα: 6936901845, 2610621612

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ:

Τριλίβας Ιωάννης-
Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο:2613023088

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ:

Ζαφειροπούλου Χρυσή
Γούναρη 21-23, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο: 6939243304

ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ:

Πράπα Δήμητρα
Ευνάρδου 8,Ισόγειο 26331 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610630482

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ:

Κωστόπουλος Αλκιβιάδης
Ακρωτηρίου 10, 263 32 Πάτρα
Τηλέφωνα: 6977246422

ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙ:

Τρίγκα Κωνσταντίνα
Κορίνθου 275,26221 Πάτρα
Τηλέφωνο:6974192118

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ:

Βιορμονική – Μαστοράκου Άννα
Κορίνθου 210,212,26221, Πάτρα
Τηλέφωνα:2610275556
«Ανοικτό μόνο ΣΑΒΒΑΤΟ 10 π.μ. – 2 μ.μ.»
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:21 Εντυπωσιακή επίδειξη drone στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο περίπτερο της Patras Drone Academy
15:20 Εφυγε από τη ζωή πρώην πρόεδρος του Διαγόρα Βραχνεΐκων
15:14 Ζάκυνθος: Άρπαξαν χρηματοκιβώτιο με 20.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας από σπίτι – Ταυτοποιήθηκαν οι 4 δράστες, ανάμεσά τους και 2 ανήλικοι
15:02 Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: «Η διαστρέβλωση της αλήθειας έχει γίνει κανόνας»
15:00 Οχι μονάδα καύσης στην Αχαϊα: Αποκλειστικές δηλώσεις του ΓΓ Διαχείρισης Απορριμμάτων Μ. Γραφάκου
14:58 24ωρη παναττική απεργία στις 14 Οκτωβρίου από ναυτεργάτες: Αντιδρούν στο νομοσχέδιο για τη «13ωρη εργασία»
14:51 Καραβάνια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία ΒΙΝΤΕΟ
14:50 ΠΑΣΟΚ: «Ξαφνικός θάνατος» για το πρόγραμμα βιολογικών εκμεταλλεύσεων – Ερωτήσεις στη Βουλή για τις ευθύνες της κυβέρνησης
14:37 Η Victoria J. Hislop θα αναγορευτεί επίμημη Διδάκτορας του Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
14:25 Πριμαρόλια: Στους δρόμους της μαύρης σταφίδας – Μεγάλο έργο για την ανάδειξη του πλούτου της περιοχής
14:24 Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας απευθύνει κάλεσμα για την απεργία
14:24 Στον ΑΔΜΗΕ οι άδειες για τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Πράσινο φως για το έργο-ορόσημο
14:15 Το Startup Week Patras 2025 επιστρέφει για τρίτη χρονιά στην Πάτρα
14:14 Προειδοποίηση ΕΟΦ: Επικίνδυνος συνδυασμός φαρμάκου με φίλτρα αιμοκάθαρσης – Καταγράφηκαν θανατηφόρα περιστατικά
14:09 Διευκρινίσεις Π. Πασχάκη για το δάνειο της ΠΓΕ
14:08 Ανάρτηση Άδωνι Γεωργιάδη για τα Τέμπη: «Τελικά συγκάλυψη από την ΕΕ, λέει το ΚΚΕ μέσω Καραθανασόπουλου»
14:04 Πιερρακάκης: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% και άνοδος επενδύσεων 10% το 2026
14:00 Αδέσποτα σκυλιά προκαλούν τρόμο: Επιθέσεις από αγέλη στην Αγυιά
13:55 Νέα εγκύκλιος για τον ΚΟΚ: Πότε η παραβίαση γίνεται “επικίνδυνη οδήγηση” και οδηγεί σε αυτόφωρο
13:48 Παράταση έως 19 Οκτωβρίου για αιτήσεις στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές της ΔΥΠΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ