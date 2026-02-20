Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Φεβρουαρίου και την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Οι εφημερεύοντες ιατροί για τις 21 και 22 Φεβρουαρίου από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας αλλά και για την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουρίου σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου.

21,22 Φεβρουαρίου (από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας)

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος

Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα

Τηλέφωνα: 2614008649. 6932295107

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ:

Ανδρικόπουλος Βλάσιος

Τηλέφωνα: 6936901845, 2610621612

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ:

Τριλίβας Ιωάννης

Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, 262 21 Πάτρα

Τηλέφωνο:2613023088

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ:

Ζαφειροπούλου Χρυσή

Γούναρη 21-23, 262 21 Πάτρα

Τηλέφωνο: 6939243304

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ:

Μουστόγιαννη Βασιλική

Ικτίνου 5 & Νοταρά 26442 Πάτρα

Τηλέφωνο: 2614025132, 6948184728

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ:

Βιορμονική – Μαστοράκου Άννα

Κορίνθου 210,212,26221, Πάτρα

Τηλέφωνα:2610275556

«Ανοικτό μόνο ΣΑΒΒΑΤΟ 10 π.μ. – 2 μ.μ.»

23 Φεβρουαρίου (από 7 π.μ. κ. Δευτέρας έως 7 π.μ. Τρίτης)

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος

Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα

Τηλέφωνα: 2614008649. 6932295107

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ:

Ανδρικόπουλος Βλάσιος

Τηλέφωνα: 6936901845, 2610621612

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ:

Ζαφειροπούλου Χρυσή

Γούναρη 21-23, 262 21 Πάτρα

Τηλέφωνο: 6939243304

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ:

Τριλίβας Ιωάννης

Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, 262 21 Πάτρα

Τηλέφωνο:2613023088

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ:

Μουστόγιαννη Βασιλική

Ικτίνου 5 & Νοταρά 26442 Πάτρα

Τηλέφωνο: 2614025132, 6948184728

