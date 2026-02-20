Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Φεβρουαρίου και την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου
Η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας για τις εφημερίες των ιατρών το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Φεβρουαρίου και την επόμενη ημέρα, Καθαρά Δευτέρα
Οι εφημερεύοντες ιατροί για τις 21 και 22 Φεβρουαρίου από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας αλλά και για την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουρίου σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου.
21,22 Φεβρουαρίου (από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας)
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:
Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα
Τηλέφωνα: 2614008649. 6932295107
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ:
Ανδρικόπουλος Βλάσιος
Τηλέφωνα: 6936901845, 2610621612
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ:
Τριλίβας Ιωάννης
Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο:2613023088
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ:
Ζαφειροπούλου Χρυσή
Γούναρη 21-23, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο: 6939243304
ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ:
Μουστόγιαννη Βασιλική
Ικτίνου 5 & Νοταρά 26442 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2614025132, 6948184728
ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ:
Βιορμονική – Μαστοράκου Άννα
Κορίνθου 210,212,26221, Πάτρα
Τηλέφωνα:2610275556
«Ανοικτό μόνο ΣΑΒΒΑΤΟ 10 π.μ. – 2 μ.μ.»
23 Φεβρουαρίου (από 7 π.μ. κ. Δευτέρας έως 7 π.μ. Τρίτης)
