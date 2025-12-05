Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Δεκεμβρίου

Οι εφημερεύοντες ιατροί για τις 6 και 7 Δεκεμβρίου, από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου.

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:
Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα
Τηλέφωνα: 2614008649. 6932295107

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ:
Ανδρικόπουλος Βλάσιος
Τηλέφωνα: 6936901845, 2610621612

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ:
Τριλίβας Ιωάννης
Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο:2613023088

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ:
Κωστόπουλος Αλκιβιάδης
Ακρωτηρίου 10, 263 32 Πάτρα
Τηλέφωνα: 6977246422

ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙ:
Τρίγκα Κωνσταντίνα
Κορίνθου 275,26221 Πάτρα
Τηλέφωνο:6974192118

ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ:
Πράπα Δήμητρα
Ευνάρδου 8,Ισόγειο 26331 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610630482

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ:
Μουστόγιαννη Βασιλική
Ικτίνου 5 & Νοταρά 26442 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2614025132, 6948184728

Γιαννακόπουλος Πέτρος 
Κορίνθου 251, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνα: 2610270141, 6944990566

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ:
Μαυρομμάτης Συμεών
Πατρέως 58-62, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνα: 6932380505

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ:
Βιορμονική – Μαστοράκου Άννα
Κορίνθου 210,212,26221, Πάτρα
Τηλέφωνα:2610275556
«Ανοικτό μόνο ΣΑΒΒΑΤΟ 10 π.μ. – 2 μ.μ.»

